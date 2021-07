CORONAVIRUS EN ISRAEL: 831 NUEVOS CASOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Naftali Bennet, se refirió en la apertura de reunión de gabinete semanal al aumento de casos por coronavirus y dijo que «las decisiones del Gobierno no son recomendaciones, sino que son obligatorias», y quiens las incumpla «pagará» un precio.

Además añadió que desde este miércoles la asistencia a eventos estará permitida solo a personas que hayan sido vacunadas, recuperadas de la enfermedad o que posean un resultado negativo de un test por Covid-19. «El uso de tapabocas en espacios cerrados y el distanciamiento social son obligaciones que cumpliremos», dijo.

El mandatario destacó que el objetivo central de sus directivas es iniciar el año escolar de manera regular y mantener su continuidad. En este marco añadió: «Pronto anunciaremos todo de manera ordenada, sin cosas a último minuto, para que todos tengan tiempo de prepararse».

Respecto a los ciudadanos que aun no se vacunaron, Bennet expresó: «Por el momento hay más de un millón de israelíes que pueden vacunarse y aun no lo hicieron». «Quien no se vacuna, se pone en peligro a sí mismo, su familia, amigos, al sustento de los que lo rodean y a la apertura del año lectivo», indicó.

En este contexto sumó: «Hay suficiente vacunas para todos. Vayan hoy, es su deber cívico, así nos protegeremos entre todos».

Esta mañana el Ministerio de Salud indicó en su reporte diario por coronavirus que en el día de ayer se detectaron 831 casos. Desde marzo del año pasado ya van 852,176 positivos por Covid-19.

Actualmente en Israel hay 6,952 personas que cursan la enfermedad, de los cuales solo 66 están en grave estado y 12 conectados a respirador artificial. Desde iniciada la pandemia fallecieron 6.450.

Sobre un total de 56 mil tests realizados el porcentaje de positividad se situó en 1.7%. La campaña de vacunación contra el coronavirus sigue su curso y 5.7 millones de israelíes recibieron la primera dosis de la fórmula Pfizer, en tanto que 5.2 millones las dos inyecciones. En el país viven 9.3 millones de habitantes.