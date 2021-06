CORONAVIRUS: BENNET VISITÓ CENTRO DE VACUNACIÓN Y VOLVIÓ A PEDIR A LOS ADOLESCENETES DE SU PAÍS QUE ACUDAN A INMUNIZARSE

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Naftali Bennet, visitó este lunes un centro de vacunación en la ciudad de Holon y expresó que «los adolescentes deben vacunarse debido a que la cepa Delta afecta a los jóvenes no inmunizados».

El mandatario añadió que ayer se vacunaron unos 18 mil israelíes. «Esto es gracias a la gran respuesta de la juventud. Israel está en una carrera contra el tiempo, tenemos algo así como diez días para aplicar la primera dosis», dijo en referencia a las aplicaciones programadas teniendo en cuenta la fecha de vencimiento del stock disponible en el país.

Bennet añadió que el gobierno trabaja para evitar que ciudadanos aborden vuelos con destinos prohibidos por los altos índices de morbilidad, sin la correspondiente autorización.

Según informó la televisión estatal (KAN), esta mañana ocho ciudadanos intentaron partir destino a Rusia sin su correspondiente autorización. Las autoridades dieron aviso a la Policía y no pudieron concretar el vuelo. No obstante, no se multó a los pasajeros tal como se había anunciado estos días, ya que no lograron salir del territorio israelí. En estos momentos se intenta determinar si la declaración jurada figura que no viajan a un «país prohibido» y en ese caso serían sancionados por «falsa declaración».

La lista de países prohibidos está conformada por Argentina, Brasil, México, Rusia, la India y África del Sur.

Coronavirus en Israel

En el día de ayer (domingo) se detectaron en Israel 145 casos de coronavirus y en total desde conocido el primer caso 841,196 israelíes fueron infectado. Actualmente 1,435 personas cursan la enfermedad, de los cuales solo 43 están hospitalizados. Según el informe emitido por el Ministerio de Salud israelí, 21 son de gravedad y 15 con respirador artificial.

La campaña de vacunación sigue su curso y hasta el momento 5,565,678 israelíes recibieron la primera dosis de la fórmula Pfizer y 5,162,970

completaron el ciclo con la segunda inyección.

Desde iniciada la pandemia 6,429 murieron por el covid-19. En las últimas 24 horas de practicaron 40,351 tests y solo el 0.4% dio positivo.