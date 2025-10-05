Ceremonia en memoria de los caídos en la Guerra de Iom Kipur: «Después de 50 años, el concepto ha vuelto a resquebrajarse»

Itongadol/Agencia AJN.- 52 años después del estallido de la Guerra de Iom Kipur, el presidente del Estado de Israel, Itzjak Herzog, afirmó: «como sociedad, no debemos perder la oportunidad de corregir».

En la ceremonia en memoria de los caídos y prisioneros de guerra, realizada hoy en el monte Herzl de Jerusalem, dijo: «debemos hacer todo lo posible para cumplir con nuestro deber moral, israelí y humano más sagrado: devolver a casa a todos los rehenes».

La ceremonia se realizó en presencia de familiares de caídos y de soldados veteranos y se centró en la división nacional causada por la Guerra de Iom Kipur.

El Presidente citó a su hermano Mike, que combatió en el Sinaí: “La guerra es terrible, y en la de Iom Kipur hubo un momento en el que todos rompimos nuestras anclas imaginarias de seguridad absoluta. La guerra comenzó en el día más sagrado para el pueblo judío y causó una profunda fractura. Exactamente 50 años después, el Estado de Israel fue llamado de nuevo a una prueba similar. De nuevo un concepto destrozado, de nuevo un terrible fracaso y un eclipse nacional».

“La guerra actual, que aún está en pleno apogeo, nos exige no solo recordar, sino también esforzarnos y actuar con urgencia por la corrección, la seguridad y la paz. Paz interior y paz con nuestros vecinos. Paz interior porque, especialmente en este momento, enfrentamos el sagrado y urgente deber de trabajar juntos para restaurar la alianza israelí, la cohesión y la garantía para construir un futuro israelí común. Y paz con nuestros vecinos, un nuevo diseño político de la región tras la guerra, incluyendo acuerdos, alianzas o convenios, tal como la Guerra de Iom Kipur contribuyó decisivamente al acuerdo de paz con Egipto”, comparó.

Añadió Herzog: «Nuestras oraciones son por el éxito del plan del presidente (estadounidense Donald) Trump. Ante todo, por el regreso urgente de todos los rehenes, hasta el último, y por cambiar la realidad en toda la región. Hago un llamamiento a todos los implicados para que sigan actuando por todos los medios para avanzar rápidamente con el plan y traer a casa a los rehenes».

El ministro de Defensa, Israel Katz, recordó su servicio militar en la Brigada de Paracaidistas, en la que se alistó tras sufrir numerosas bajas en la guerra, y trazó paralelismos entre la campaña de entonces y la actual que libran las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza.

«Una línea clara y definida las conecta. Lo que comenzó con una gran sorpresa y una posición de desventaja se convirtió en una campaña con una larga lista de logros impresionantes que lograron cambiar el rumbo. La Guerra de Iom Kipur fue y siempre será un hito significativo en la lucha que aún continúa por nuestra propia existencia», declaró.

«El compromiso que caracterizó a nuestros combatientes cuando estalló la guerra en el Shabat de Iom Kipur de 1973, es el mismo compromiso que encontramos 50 años después, en el Shabat de Simjat Torá de 2023: defendernos, confiar ante todo en nosotros mismos y atacar con fuerza y ​​determinación a cualquiera que intente hacernos daño», añadió Katz.