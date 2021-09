Bennett se reúne con funcionarios de salud

Itongadol.- El primer ministro Naftali Bennett se reunió el jueves con el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, y altos funcionarios del ministerio de salud para discutir la respuesta del gobierno a la cuarta ola de la pandemia de coronavirus.

Los participantes incluyeron al Director General del Ministerio de Salud, el profesor Nachman Ash, la jefa de Salud Pública, la Dra. Sharon Alroy-Preis, y el profesor Salman Zarka, zar del coronavirus.

Bennett fue criticado por los comentarios que hizo que aparentemente marginaron a los funcionarios de salud que instaron a que se impongan más medidas de mitigación para frenar la propagación del virus.

Los hospitales israelíes han registrado cifras récord de enfermedades graves, principalmente entre los israelíes no vacunados.

«El primer ministro y el ministro de Salud destacaron en la reunión lo importante que consideran el consejo de los profesionales médicos, incluso cuando difiere de la política del gobierno», dijo un comunicado conjunto emitido después de la reunión.

«No hubo desacuerdo entre los participantes políticos y profesionales en la reunión», continuó el comunicado. «El escalón político debe tomar en cuenta una amplia gama de consideraciones relevantes y es responsable de las decisiones que se tomen a nivel nacional. El primer ministro expresó su agradecimiento a los funcionarios y personal del Ministerio de Salud y dijo que tomará medidas para fortalecer la cooperación que ha contribuyó a la lucha contra la pandemia «.

En una sesión informativa con periodistas después de su discurso el lunes ante la Asamblea General de la ONU, Bennett dijo que la política de su gobierno es mantener abierta la mayor parte de la economía y evitar restricciones que puedan aumentar el desempleo a pesar de las llamadas del panel de expertos que aconsejan al gabinete imponer más restricciones. en reuniones públicas.

«No acepto esta actitud de ‘a quién le importa’ con respecto al riesgo para las finanzas y los empleos», dijo Bennett.

«Estos expertos en salud no tomarán decisiones a nivel nacional. Nosotros, el gobierno, lo haremos. Cuando les pregunté por qué deberíamos cancelar un concierto popular debido al comportamiento de un sector particular de la población, tartamudearon y no tuvieron una respuesta real. ”, dijo refiriéndose a la baja tasa de vacunación en el sector árabe israelí que representa más del 40% de la morbilidad.

En su discurso ante la ONU , Bennett dijo que en la lucha contra la pandemia se deben tener en cuenta todos los aspectos de la vida y no solo las consideraciones de salud.