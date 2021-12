Bennett no respaldará al candidato de Lapid a director de la Agencia Judía

Itongadol.- La candidata del primer ministro suplente Yair Lapid para dirigir la Agencia Judía, Ruth Calderón, no recibirá el respaldo del primer ministro Naftali Bennett debido a su enfoque poco convencional del judaísmo, dijeron fuentes cercanas a Bennett según informó The Jerusalem Post.

Los ayudantes de Bennett estaban indignados por un vídeo en el que Calderón decía en un panel con el ex presidente de la Agencia, Avraham Burg, que ella pone pan, en su plato del Seder para recordar a los pobres.

«No es material de la Agencia Judía», dijo una fuente cercana a Bennett tras ver el clip del Canal de la Knesset.

Un veto de dos miembros del comité de selección de 10 miembros sería suficiente para descalificar a Calderón.

Se espera que uno de los vetos provenga del mundo ortodoxo Mizrachi, mientras que otro miembro del comité pareció también rechazarla.

«Yo no soy reformista, así que ¿por qué debería apoyarla?», dijo el miembro del comité de selección.

El rabino Pesach Lerner, miembro del consejo de administración de la Agencia y presidente de la facción ortodoxa Eretz Hakodesh de la WZO, criticó a Calderón, diciendo que no puede reunir a la gente en torno a la mesa para resolver los difíciles desafíos a los que se enfrenta el pueblo judío, como hicieron los anteriores jefes de la Agencia, Natan Sharansky e Isaac Herzog.

«El nuevo presidente de la Agencia Judía debe ser un unificador, alguien que pueda reunir a las diversas comunidades judías de todo el mundo judío», dijo Lerner.

«Alguien que se jacta de comer pan y una naranja en su Seder de Pascua envía un mensaje hiriente a la abrumadora mayoría del judaísmo mundial de que no comparte sus tradiciones y valores. Su nombramiento politizará la JAFI, tanto interna como externamente, y dañará gravemente la confianza que el mundo judío tiene en la Agencia Judía. Su nombramiento comprometería la sagrada misión de la Agencia».

Si es rechazada, Calderón sería la segunda candidata fracasada promovida por Lapid, tras el ministro de Servicios de Inteligencia, Elazar Stern, que abandonó el puesto tras unas polémicas declaraciones que hizo en una entrevista radiofónica, pero incluso antes, su candidatura carecía de suficientes apoyos para ser seleccionada.

Algunos miembros del comité están enfadados con Lapid por haber tardado demasiado en elegir a un candidato y le culpan del largo proceso que está dañando la reputación de la agencia.

Calderón será entrevistada la próxima semana y, al igual que otros candidatos, se le preguntará por su experiencia en la recaudación de fondos, que, como académica, sería un punto débil para ella.

En octubre de 2020, Lapid anunció el nombramiento de Calderón como presidenta de la Organización Sionista Mundial, lo que la habría convertido en la primera mujer en dirigir una institución sionista, pero tras descubrir que el cargo no era remunerado y que no podía simultanearlo con su trabajo en la Fundación Mandel, declinó el puesto.

Ahora hay cuatro candidatas a dirigir la Agencia: Calderón, la teniente de alcalde de Jerusalem, Fleur Hassan-Nahoum, y los ex MK Michal Cotler-Wunsh y Omer Yankelevich. Hay dos candidatos masculinos cuyas entrevistas se celebraron el jueves por la noche: el ex ministro Danny Danon y el ex viceministro Michael Oren.

«Elegiremos al mejor candidato para el puesto, sea cual sea su sexo», dijo una fuente del comité de selección.

El alcalde de Jerusalem, Moshe Lion, deseó a Hassan-Nahoum éxito en la carrera en la reunión del consejo municipal del jueves y dijo que la apoyaba.