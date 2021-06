BENNET A HAMAS: LA PACIENCIA DE ISRAEL SE HA AGOTADO

Itongadol.- El primer ministro Naftali Bennett advirtió a Hamas el domingo que la paciencia de Israel “se ha agotado” y que no tolerará “más violencia” de ningún tipo por parte del grupo terrorista con sede en Gaza, un mes después del final de la última ronda de combates. entre los dos lados.

“Los residentes de las comunidades fronterizas de Gaza no son ciudadanos de segunda clase, merecen vivir en paz y seguridad”, dijo el primer ministro refiriéndose a las ciudades golpeadas por cohetes, moshavim y kibutzim cerca de la Franja dirigida por Hamas que han soportado la peor parte. de ataques desde el otro lado de la frontera.

“Nuestros enemigos deben entender las reglas, no toleraremos la violencia, no toleraremos el fuego esporádico y no toleraremos a los renegados”, dijo Bennett en una ceremonia estatal en el Monte Herzl en Jerusalén para conmemorar a los soldados caídos de la guerra de Gaza de 2014.

Al dirigirse a los residentes del enclave palestino, Bennett dijo que Israel “no tiene ninguna intención de dañar a aquellos que no se han levantado contra nosotros con violencia, y aquellos que están cautivos por una organización terrorista violenta y despiadada”.

Bennett también prometió que haría todo lo posible para devolver los cuerpos de los soldados caídos de las FDI Oron Shaul y Hadar Goldin, que murieron en la campaña de 2014, así como los cautivos israelíes Avera Mengistu e Hisham al-Saeed, detenidos en la Franja desde entonces. 2014 y 2015 respectivamente.

“Sé que a lo largo de los años han escuchado muchas promesas y declaraciones y las familias solo conocen la decepción y el dolor, pero ahora es nuestro turno y estamos comprometidos con esto”, dijo Bennett.

Los comentarios del primer ministro se produjeron después de que aviones de combate israelíes atacaran en la Franja de Gaza el jueves por la noche en respuesta a casi tres días consecutivos de palestinos lanzando globos incendiarios para incendiar las tierras de cultivo israelíes.

Hablando en el mismo evento, el ministro de Defensa Benny Gantz, quien encabezó las FDI durante la guerra de 2014, dijo que era hora de que Israel transforme sus logros militares en el conflicto de mayo en logros diplomáticos para garantizar que “lo que era ya no es”.

Los palestinos dijeron que los ataques aéreos del jueves tuvieron como objetivo principalmente puestos de avanzada pertenecientes al ala militar de Hamas en el norte y sur de la Franja de Gaza, uno de los cuales fue atacado tres veces. No se informó de víctimas.

Según los informes, Israel le indicó a Hamas que estaba preparado para reavivar el conflicto de 11 días del mes pasado si era necesario después de que los militantes de Gaza, incitados por el equipo terrorista, siguieron invadiendo su soberanía.

El intercambio de disparos en la zona se produce cuando las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas con respecto a un acuerdo de alto el fuego más completo y un posible intercambio de prisioneros parecían estar estancados.