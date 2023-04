Avión extranjero ingresa al norte de Israel desde Siria y es interceptado por las FDI

AJN/Itongadol.- Un avión extranjero fue interceptado por el ejército israelí el domingo por la noche después de invadir el espacio aéreo israelí desde Siria, dijeron las FDI el domingo por la noche.

Helicópteros de las FDI y aviones de combate derribaron la aeronave, que estaba siendo rastreada por la Fuerza Aérea de Israel antes de ser abatida a tiros.

Los medios israelíes informaron que la nave fue derribada en un área vacía y que no se activaron advertencias, según la política.

Las FDI están investigando los detalles del incidente.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, realizó un recorrido por la Región de la Brigada de Etzion el domingo, según la Unidad de Portavoces de las FDI.

«Estamos bajo estrés en todos los sectores», dijo en un comunicado después de la gira. “Los iraníes están enviando sus armas a Judea, Samaria y Gaza y están tratando de establecerse en Siria y en la frontera libanesa. No permitiremos que los iraníes y Hezbollah nos hagan daño. No lo permitimos en el pasado, no lo permitimos ahora y no lo permitiremos en el futuro. Los empujaremos fuera de Siria, a donde deberían estar, y eso es en Irán».