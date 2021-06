Análisis: ¿Por qué el aeropuerto Ben-Gurion es ahora la «zona cero» en la batalla de Israel contra el COVID-19?

AJN/Itongadol (Por Maayan Jaffe-Hoffman/The Jerusalem Post).- El destino de la crisis del COVID-19 en Israel depende de lo que suceda en el aeropuerto Ben-Gurion, donde las pruebas de coronavirus pueden demorar hasta dos horas y es posible que nunca lleguen los resultados.

«Estamos jugando a la ruleta rusa», dijo el Dr. Michael Halberthal, director general del Campus de Cuidado de la Salud Rambam de Haifa. “Necesitamos actuar de manera rápida y eficiente [para resolver la situación] y no depender de tener suerte de que no suceda nada”.

Hoy, cuando los pasajeros llegan al aeropuerto, cada uno es conducido a una de las 60 estaciones de prueba de coronavirus establecidas por Femi Premium, una empresa contratada por el Ministerio de Salud para realizar controles obligatorios en el complejo, al menos por ahora.

Una persona puede esperar en la fila desde tan solo dos minutos y medio hasta dos horas, dijeron a The Jerusalem Post fuentes estrechamente relacionadas con el aeropuerto.

Una vez que se hace la prueba a una persona, su muestra se traslada desde el aeropuerto a uno de los tres laboratorios externos ubicados a una distancia de hasta 103 kilómetros del complejo en Jerusalem, Beer Sheba u Omer.

Luego, los laboratorios procesan las pruebas y envían los resultados al Ministerio de Salud y a los fondos de salud.

El ministerio carga los datos en un sitio web conjunto que administra con Femi y que proporciona resultados para personas que no son miembros de un fondo de salud, como los turistas. Los fondos deben informar a sus propios clientes si son positivos o negativos de coronavirus.

Los resultados pueden llegar en 24 horas. Sin embargo, en muchos casos, según ha aprendido el Post, pueden tardar hasta 10 días en llegar, si es que llegan.

Mientras los viajeros esperan, no están obligados a entrar en aislamiento si han sido completamente vacunados, a menos que regresen de un país «prohibido» donde la tasa de infección es extremadamente alta. Como tal, podrían estar caminando e infectando a otros mientras esperan sus resultados.

El Ministerio de Salud informó en los últimos días que más de la mitad de los pasajeros entrantes infectados están vacunados.

Hace dos viernes, unos 2.800 pasajeros vacunados fueron enviados a casa por orden del director general del ministro de Salud, Chezy Levy, sin ser examinados porque la situación era un cuello de botella a tal punto que los viajeros no podían ser examinados antes de Shabat, y el hacinamiento era casi tan peligroso como la falta de detección.

El martes se informó que los pasajeros que regresen de los países rojos serán separados de los que viajan desde cualquier otro lugar y aterrizarán en la Terminal 1 en lugar de la 3.

A principios de esta semana, el primer ministro Naftali Bennett anunció que el general de división (res.) Roni Numa había sido designado como el primer zar de aeropuerto del país.

«Desde hace un año y medio ha habido un gran punto débil nacional, y ese es el aeropuerto Ben-Gurion», dijo Bennett el domingo. «Por lo tanto, en coordinación con la ministra de Transporte, el ministro de Salud y la ministra del Interior decidimos nombrar un director especial para manejar las transiciones y prevenir la entrada de este virus -y futuras variantes y virus de todo el mundo- a Israel».

Pero la situación en el aeropuerto, aunque siempre fue el talón de Aquiles del coronavirus del país, era muy diferente antes del 15 de junio, cuando Femi se hizo cargo de la gestión de la inspección de los pasajeros que llegaban de Check2Fly, una asociación de Rambam y la empresa de pruebas Omega.

«Advertí a los ministerios de Salud y Finanzas que habría una catástrofe», dijo Halberthal al Post. «Nosotros [Rambam] comprendimos las dificultades extremas de ofrecer un sistema de prueba eficaz y eficiente».

¿Cómo llegó Israel aquí? Un breve cronograma puede ayudar:

Julio de 2020: La Autoridad de Aeropuertos, el Consejo de Seguridad Nacional y los ministerios de Salud y Transporte se reunieron para comenzar el trabajo preliminar en una licitación para contratar a una empresa privada para establecer laboratorios de pruebas rápidas de coronavirus en nombre del Aeropuerto Ben-Gurion.

Agosto de 2020: La Autoridad de Aeropuertos emitió una licitación pública abierta a cualquier empresa que quisiera postularse.

La razón por la que la licitación fue establecida por la Autoridad de Aeropuertos, bajo los auspicios del Ministerio de Transporte, fue porque el Ministerio de Salud no creía en las pruebas en el aeropuerto en ese momento, dijo alguien cercano a la situación al Post. Más bien, el ministerio estaba convencido de que el aislamiento era la única solución para alguien que regresaba del extranjero.

A fines de mes, la autoridad seleccionó a Omega. El laboratorio estaría disponible para los pasajeros entrantes y para las personas que viajan fuera de Israel a países que requirieran que presentaran una prueba de coronavirus negativa, anunció el Ministerio de Transporte.

Noviembre de 2020: Lanzamiento de Check2Fly.

Los funcionarios del gobierno parecían felices por la apertura del laboratorio del aeropuerto, que fue inaugurado en un evento al que asistieron el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, la ex ministra de Transporte Miri Regev y el ex ministro de Salud Yuli Edelstein.

Se ofrecieron pruebas PCR con estándar de oro y los resultados se entregaron en un plazo de 14 horas por 45 shekels. Check2Fly instaló un laboratorio dentro del aeropuerto y las pruebas se procesaron en el lugar.

Aunque los pasajeros que regresaban aún debían ingresar 14 días de cuarentena al regresar de un país rojo, el Ministerio de Salud aprobó acortar esa ventana a 12 días para las personas que tuvieran dos pruebas negativas con una cierta cantidad de días de diferencia. Posteriormente, la ventana se redujo a 10 días.

Enero de 2021: El Ministerio de Salud aprobó las pruebas PCR rápidas de Omega y los resultados se entregaban en cuatro horas. Sin embargo, las pruebas no se pudieron utilizar porque el aeropuerto estaba cerrado. Muchos israelíes quedaron varados en el extranjero debido a las restricciones del gobierno.

Marzo de 2021: El Tribunal Superior dictaminó que el aeropuerto debía estar abierto para todos los ciudadanos antes de las elecciones del 23 de marzo y se lanzaron las pruebas rápidas de Omega.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud determinó que cualquier persona que ingresara a Israel debía hacerse una prueba de COVID a su llegada y le dijo al Ministerio de Transporte que reemplazara a Omega. Se comprometió a lanzar una nueva licitación para las pruebas que sería supervisado directamente por el Ministerio de Salud, aunque esta licitación aún no se ha lanzado.

Mayo de 2021: Se anunció que Check2Fly pronto dejaría de ofrecer controles para los viajeros entrantes y, potencialmente, también para los salientes, aunque esto último fue por una razón muy diferente a la primera.

1° de junio de 2021: El Ministerio de Salud dejó de complementar el costo de las pruebas de COVID-19 para los repatriados, que hasta entonces habían sido gratuitas, y le dijo a Check2Fly que tendría que cobrar por examinar a los viajeros a medida que llegaran.

15 de junio de 2021: La empresa que proporcionaba las pruebas PCR pasó de Check2fly a Test & Go, operada por Femi. No hubo período de transición entre las dos empresas; Check2Fly se fue y Femi se mudó casi de la noche a la mañana.

Bennett prestó juramento el día anterior.

Femi solo está llenando un vacío temporal. Se espera que la licitación para un nuevo centro de pruebas se publique a fines de la semana, dijo al Post una empresa que planea postularse. Un representante relacionado con Femi dijo que no está claro cuánto tiempo estará abierta la licitación para las solicitudes, pero se espera que demore al menos tres meses. Otros informes dijeron que el proceso podría llevar solo unas semanas.

Al mismo tiempo, se espera que Check2Fly también sea apartado de proporcionar pruebas para los pasajeros salientes.

¿Por qué?

Después de que Omega ganara la licitación, Pangea, la empresa que quedó en segundo lugar, apeló al tribunal, diciendo que Omega no cumplía con los criterios de la licitación de la Autoridad Aeroportuaria. Halberthal dijo que, según la licitación, se suponía que Rambam y Omega eran socios y “debido a que éramos un hospital del gobierno, no nos éramos asociados, sino asesores, y por eso, el fallo del tribunal fue que no cumplimos las especificaciones de la licitación».

El Post confirmó la afirmación de Halberthal con una tercera empresa que también conocía de cerca el caso.

Debido a la apelación de Pangea, el tribunal devolvió la licitación a la Autoridad Aeroportuaria, que decidió cancelarla para los viajeros entrantes, ya que el Ministerio de Salud solicitó hacerse cargo de ese aspecto de la operación. Al mismo tiempo, le ofreció a Pangea reemplazar a Omega.

Sin embargo, una tercera empresa, AID Genomics, que había quedado en tercer lugar en el proceso de licitación original, protestó por la decisión ante el tribunal y dijo que Pangea estaba menos calificada que ellos y que la decisión de quién debía ofrecer las pruebas en el aeropuerto no debería basarse solo en el precio.

Omega fue la empresa más barata, seguida de Pangea y luego AID Genomics.

Un experto en salud le dijo al Post que hay empresas en Israel con amplia experiencia en el campo del diagnóstico que han acompañado al país durante la crisis del COVID, realizaron millones de pruebas y en una era en la que el coronavirus ya no es la cepa original, sino que ha mutado en diferentes variantes, es sumamente importante que las pruebas de coronavirus ofrezcan secuenciación genética al mismo tiempo: algo que ni Pangea ni Femi pueden hacer.

«Esto es fundamental para la detección temprana de variantes», dijo el experto.

El caso aún está congelado en los tribunales.

Mientras tanto, un alto funcionario de una de las compañías de pruebas de la competencia dijo que la esperanza es que con un nuevo gobierno en el poder y los ministerios trabajando juntos, se emitirá una próxima licitación para encontrar una compañía que pueda atender tanto a los viajeros entrantes como a los salientes.

Es especialmente confuso para los viajeros ahora. Todavía pueden ir al sitio Check2Fly e intentar reservar una prueba para la fecha de regreso. El sitio no les dice que la compañía ya no está realizando estas pruebas. Más bien, solo muestra que todas las citas disponibles están reservadas.

Al mismo tiempo, al parecer, ni la comunicación con Femi ni con el Ministerio de Salud ha sido sólida. Se supone que los turistas que no pueden obtener sus resultados a través de su fondo de salud deben recibir una nota con la URL del sitio de Femi-Ministerio de Salud donde pueden acceder a sus resultados, pero muchos no lo hacen. Y si se pierde, localizar el sitio no es una búsqueda fácil.

Además, algunas de las personas que intentaron obtener sus resultados en el sitio dijeron que no estaba funcionando.

Un portavoz de Femi admitió que hubo algunos desafíos técnicos, pero desde entonces se han corregido.

Numa aún no ha anunciado sus planes y no respondió a las solicitudes de comentarios.

Mientras tanto, la gente se enferma.

El martes, casi 300 personas fueron diagnosticadas con coronavirus.

“Anoche, el Rambam recibió a una turista de Sudáfrica que ingresó al país el 18 de junio”, dijo Halberthal. “Solo la habían vacunado una vez y la prueba que hizo en el aeropuerto fue negativa, o eso creía ella. Dos días después, tuvo COVID sintomático y dio positivo. Ahora está hospitalizada. Obviamente, ella no estaba aislada «.

Sudáfrica es un país prohibido.

El fracaso del gobierno anterior para administrar de manera efectiva el aeropuerto Ben-Gurion jugó un papel importante en la exacerbación de la crisis del coronavirus que finalmente condujo a muchas de las más de 6.000 muertes israelíes.

Bennett dijo que está al tanto de los «errores» en el aeropuerto: «Estamos en esto y se solucionará».

Pero cuando se trata del manejo de Bennett de la crisis del COVID, él mismo todavía está siendo probado.