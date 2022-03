Alemania: El canciller Olaf Scholz visita Israel por primera vez

Itongadol.- El canciller alemán, Olaf Scholz, se encuentra en Israel y se trata de la primera visita oficial del nuevo canciller al Estado Judío desde su asunción en el cargo en diciembre de 2021.

Scholz estuvo en el museo Yad Vashem (Museo del Holocausto) junto con el primer ministro israelí, Naftali Bennett.



Olaf Scholz junto a Naftali Bennet en el Museo del Holocausto.

Acerca de su presencia en el Museo del Holocausto, el canciller alemán expresó: »Una visita profundamente conmovedora a Yad Vashem en Jerusalem. El crimen de lesa humanidad de la Shoá hizo que el mundo mirara al abismo. El asesinato en masa de los judíos comenzó en Alemania. Fue planeado y ejecutado por alemanes. De aquí surge la responsabilidad permanente de cada gobierno alemán por la seguridad del Estado de Israel y la protección de la vida judía. ¡Nunca olvidaremos los millones de sufrimientos y víctimas!».

Ein tief bewegender Besuch in Yad Vashem in Jerusalem. Das Menschheitsverbrechen der Shoah ließ die Welt in den Abgrund blicken. Der Massenmord an den Juden ging von Deutschland aus. Er wurde von Deutschen geplant und ausgeführt. 1/2 pic.twitter.com/5uSY7qtm4O

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 2, 2022