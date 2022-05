Iom Hazikaron: Israel homenajeó a sus soldados caídos y a las víctimas del terrorismo

Itongadol.- Israel guardó un minuto de silencio el martes por la noche en recuerdo de los soldados que murieron protegiendo al Estado y de las víctimas del terrorismo antes del 74º Día de la Independencia del país.

En total, 24.068 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), policías, guardias de prisiones, agentes del servicio de seguridad Shin Bet y del Mossad murieron desde 1860 defendiendo el Yishuv preestatal e Israel. Esa cifra incluye también a los miembros de las milicias preestatales y de la Brigada Judía, que sirvieron en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial.

Según el Instituto Nacional de Seguros, unos 3.199 civiles murieron en las hostilidades desde la creación del Estado.

En el último año 56 soldados y personal de seguridad de las FDI murieron al servicio del Estado, y 84 veteranos de las FDI que resultaron heridos durante los ataques murieron a causa de sus lesiones. Desde finales de marzo, 15 israelíes murieron en ataques terroristas.

La principal ceremonia del Día del Recuerdo se celebró en el Muro Occidental, en la Ciudad Vieja de Jerusalem, en presencia del Presidente Isaac Herzog y del Teniente General Jefe del Estado Mayor, Aviv Kohavi.

«La sirena que atravesó nuestras vidas hace unos minutos es el momento más puro del calendario israelí. Un momento que arranca las cuerdas de nuestras almas. Un momento de poderoso y amargo dolor», dijo el presidente Herzog, quien agregó que es «un momento que habla de la esencia de esta semana, de la esencia del propio Estado de Israel: del dolor más profundo al milagro de la independencia y el renacimiento»

Al presentar sus respetos a los caídos que procedían de «todas las comunidades y sectores», Herzog expresó que el país es «compañeros en el orgullo y en el dolor».

«Nuestros hijos e hijas, que cayeron en defensa de nuestro Estado, lucharon juntos y cayeron juntos. No preguntaron, ni nadie les preguntó, quién era de derecha y quién de izquierda. Quién era religioso y quién era laico. Quién era judío y quién no», agregó Herzog. «Cayeron como israelíes, defendiendo a Israel».

Abrazando a las familias en duelo, el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Teniente General Aviv Kohavi, dijo que el dolor que sienten es «insoportable, y la pena es opresiva… está presente y no descansa ni un momento. Llega cruelmente en Shabat, en las fiestas y en los cumpleaños».

Y aunque los que cayeron no volverán, «gracias a ellos muchos regresaron. Gracias a ellos se salvó la vida de decenas de miles de ciudadanos y gran parte de la seguridad y los logros del Estado se deben a ellos», dijo Kohavi.

Kohavi también advirtió que, al igual que en el pasado, Israel sigue enfrentándose a las amenazas de varios enemigos y, por lo tanto, sigue llevando a cabo operaciones disuasorias y agresivas que van más allá de las fronteras del país «para golpear al enemigo en el aire, en el mar y en la tierra. En todo Medio Oriente».

«La forma en que las guerras están haciendo estragos en el mundo y en la región, nos recuerda a todos la necesidad de una fuerza defensiva fuerte y el deber de prepararse para todo. Los soldados de las FDI y sus comandantes hacen guardia, luchan y dicen ‘Aquí estoy’, y estoy muy, muy orgulloso de comandarlos».

Las FDI, dice, «nos permiten a todos, como nación, ejercer nuestro derecho y deber de construir una sociedad próspera, digna y llena de vida».

Previamente, en un acto conmemorativo en el monumento a los soldados caídos de Yad LaBanim, en Jerusalem, el primer ministro Naftali Bennett recordó su época de soldado en el Líbano y a los hermanos que cayeron allí. Nombrando a varios soldados que murieron, Bennett dijo que «sabíamos exactamente por quién luchábamos».

«Éramos un pequeño grupo de soldados y oficiales. Todo el mundo se conocía más o menos. Sabíamos qué unidad realizaba cada operación. Yo también, como comandante de compañía en Maglan, formaba parte del mismo grupo de soldados. Allí, en los puestos avanzados del sur del Líbano, me enamoré de nuestra maravillosa gente. Todos, en nuestros corazones, nos enamoramos. Era imposible no hacerlo. Estábamos juntos. Muchos de nuestros amigos se quedaron allí. Los jóvenes, de 19 o 20 años, no volvieron. Seguirán siendo nuestros hermanos para siempre», agregó el primer ministro israelí.

«En este día todos abrazamos a las familias que perdieron lo más preciado. Por la santidad de este día, por la añoranza de los que no están con nosotros, prometemos preservar este hogar, que era su hogar, el hogar por el que sacrificaron sus vidas», aseguró Bennett.

El presidente de la Knesset (el parlamento israelí), Mickey Levy, cuyo hermano murió en las FDI hace 32 años, dijo en su discurso que, a medida que pasan los años, aunque los recuerdos se desvanecen, la añoranza no hace más que aumentar.

«Para ustedes, mis hermanos y hermanas de la familia de los afligidos, una familia a la que me uní a regañadientes hace 32 años, no hay necesidad de un día especial para recordar. Cada día trae consigo recuerdos de nuestros seres queridos. Cuando comemos un trozo de tarta de queso que le gustaba, cuando pasamos por el colegio al que asistía, cuando vemos en la calle la espalda de una persona que nos recuerda a nuestros seres queridos. De repente nos llega. Una vaga imagen de otros días más felices. Una fuerte añoranza. Una sensación de oportunidad perdida. Una puñalada en el corazón. Un suspiro. Una lágrima», agregó Levy.

El Día del Recuerdo comenzó el martes a las 20:00 horas (hora israelí) con una sirena conmemorativa de un minuto de duración que sonó en todo el país. Inmediatamente después de la sirena, se celebraron ceremonias conmemorativas en todo el país.

El miércoles 4 de mayo sonará una sirena de dos minutos de duración a las 11 de la mañana, seguida de servicios oficiales estatales de conmemoración en 52 cementerios militares de todo el país y en los lugares conmemorativos.

Iom Hazicarón Lejalelei Maarajot Israel Venifgaei Peulot Haeibá (Día de Recordación de los Caídos en las Guerras de Israel y las Víctimas de Actos de Odio) es mucho más que lo que su nombre indica, ya que se trata de una jornada de duelo nacional que se conmemora desde 1949 (5709, según el calendario hebreo), al año siguiente de la independencia del Estado de Israel.