ACTORES ÁRABES DEL CINE ISRAELÍ BOICOTEAN FESTIVAL DE CINE

Itongadol.- El elenco árabe de la película israelí «Let There Be Morning» de Eran Kolirin decidió boicotear el Festival de Cine de Cannes debido a lo que los actores llaman «política de apartheid en los territorios». «Estamos orgullosos de nuestra participación en la película, pero no podemos ignorar la contradicción que se categoriza bajo la etiqueta ‘película israelí'», se lee en una carta enviada a la dirección del festival.

Este año, el Festival de Cine de Cannes dio la bienvenida a una respetable selección de cineastas israelíes, incluidos los directores Nadav Lapid, Ari Folman, Shlomi Alkabetz y Eran Kolirin, quienes presentarán sus productos en lo que se considera uno de los eventos cinematográficos más grandes e importantes del mundo.

Sin embargo, en el caso de Kolirin y su nueva película «Let There Be Morning», una adaptación del libro de Sayed Kashua, que fue aceptado desde cierta perspectiva, las imágenes tradicionales de la delegación israelí no marcharon con orgullo sobre la alfombra roja, como Los cineastas árabes decidieron boicotear todo el evento en protesta por la política israelí.

«Nuestra decisión de boicotear Cannes debido a la decisión burocrática de categorizar la película como israelí no es solo un paso simbólico para nosotros. Nos oponemos a nuestro borrado y exclusión. Nos mantenemos unidos y hacemos un llamado a la comunidad artística e internacional para aumentar las voces de los palestinos Artistas. Nos oponemos a todas las formas de represión del régimen israelí del pueblo palestino para vivir, ser y crear ”, firmaron al final de la carta.

Kolirin, el director de la película, compartió la carta en una publicación de Facebook y escribió: «Amo a estas personas, respeto su decisión (aunque todavía preferiría que vengan a celebrar el arte conmigo) y apoyo su lucha. Gracias por las hermosas palabras, hermoso elenco «.