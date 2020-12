500 miembros de la comunidad Falash Mura llegarán a Israel

Itongadol/AJN.- Funcionarios del Ministerio del Interior y la Agencia Judía se encuentran actualmente en Etiopía para evaluar las solicitudes de inmigración de los miembros de la comunidad Falash Mura que han estado esperando durante años llegar a Israel.

El gobierno decidió en septiembre llevar a 2.000 para fines de enero y se espera que los primeros 500 lleguen este jueves.

Según funcionarios del Ministerio del Interior y la Agencia Judía en una audiencia del Comité de Aliá, Absorción y Diáspora de la Knesset el lunes, hasta ahora se han evaluado 14.212 solicitudes de inmigración de Falash Mura y se encontró que 1.180 cumplen con los criterios de inmigración establecidos en la resolución del gobierno.

Los elegibles para la ronda actual de inmigración son aquellos con padres o abuelos que ya están en Israel.

De ellos, se han dado 500 nombres a la Agencia Judía para prepararlos para el vuelo a Israel de esta semana. Si se encuentra que menos de 2.000 miembros de la comunidad cumplen con los criterios actuales, se reunirá un comité de exenciones para examinar las solicitudes de otras personas.

Shai Felber, director de Aliá y Absorción de la Agencia Judía, dijo a The Jerusalem Post desde Etiopía que la pandemia de COVID-19 ha afectado negativamente la estabilidad financiera de la comunidad Falash Mura en el país.

El costo de vida, incluidos los alimentos básicos como la harina, ha aumentado debido a la crisis de salud, mientras que los familiares en Israel que envían dinero a sus familias en Etiopía se han visto afectados financieramente por el coronavirus y tienen menos dinero para enviar.

Por lo tanto, la Agencia Judía ha aumentado su apoyo financiero a la comunidad y está proporcionando dinero para niños y madres lactantes.

Felber dijo que el conflicto entre el ejército etíope y las fuerzas regionales de Tigray en el Norte no ha afectado la seguridad de la comunidad Falash Mura en Gondar.

Señaló que los vuelos a Gondar, aproximadamente 180km. de la región de Tigray, se han detenido, pero los funcionarios del Ministerio del Interior y la Agencia Judía ahora están viajando a la ciudad en autobús. Por lo tanto, los preparativos para la inmigración no se han visto afectados, dijo Felber.

“Estamos muy emocionados con esta operación. Lo vemos como parte de la responsabilidad de la Agencia Judía para llevar a cabo la decisión del gobierno y estamos trabajando en estrecha colaboración con la ministra de Aliá y Absorción, Pnina Tamano-Shata, para cumplirlo”, dijo.

Hace dos semanas se conoció la historia de Aschalew Abebe, quien emigró a Israel desde Etiopía en 2003, es una historia de éxito en integración. Actualmente tiene 34 años, está casado, tiene tres hijos y tiene su propia empresa de limpieza en la ciudad de Lod.

Completó su servicio militar en la brigada de infantería de Nahal y continúa desempeñando tareas de reserva, lo que hizo dos veces el año pasado. Todos sus hermanos han estudiado en la ieshivá. Uno está sirviendo actualmente en la fuerza aérea israelí, dos completaron el servicio con la Brigada de Paracaidistas y otro voló a los Estados Unidos a principios de este año como emisario para enseñar judaísmo.

Abebe dice que más de 60 de sus 171 familiares en Israel han servido en el ejército o la policía. Es por eso que no puede entender el hecho de que solo uno de sus primos, Zemen, se haya quedado esperando para inmigrar durante más de 20 años.

En una carta abierta en Facebook en septiembre, Abebe escribió que su familia era lo suficientemente judía e israelí para servir al Estado, pero aparentemente no lo suficiente como para reunirse con el único primo que quedó en Etiopía.

«Lo separaron cuando mi abuela emigró», dijo Abebe a Times of Israel. “La gente de la aliá le dijo a la abuela [que crió a Zemen después de la muerte de su propia madre] que vendría más tarde, pero luego negó que lo hubieran dicho.”

“No hay un día en que no hablemos con él. Él es judío. Simplemente no entendemos por qué sigue allí”. Abebe, un destacado activista en la campaña para trasladar a los judíos de Etiopía restantes a Israel, se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu poco antes de las últimas elecciones. “Me pidió que le diera los detalles de Zemen. Y prometió ayudar”, dijo Abebe. Desde entonces, no ha tenido ninguna novedad.

Abebe y sus parientes están orando para que Zemen esté entre los 2000 miembros de la comunidad judía etíope que serán transportados por avión a Israel a finales de este año, de acuerdo con una decisión del gobierno israelí anunciada en septiembre. De manera similar, muchas otras familias esperan reunirse con seres queridos que no han visto en años. Y a veces, esas esperas tienen finales trágicos. La creciente batalla entre el gobierno de Etiopía y los líderes de la provincia norteña de Tigray el 12 de noviembre cobró su primera víctima de la comunidad judía de Gondar: Girmew Gete, de 36 años.

A Gete, que había estado esperando con su familia para emigrar a Israel durante 24 años, le sobreviven su pareja y su hija de 4 años. Se había alistado en el ejército regional de Amhara para ganar dinero para su madre empobrecida y sus hermanos, quienes dejaron su aldea para estar cerca del centro comunitario judío en la ciudad de Gondar con el sueño de emigrar a Israel y reunirse con la abuela de Gete, de 84 años.

Gete se había despedido del ejército, regresó con la familia en Gondar y luego se fue a la zona fronteriza entre Tigray y Amhara, para emprender trabajos agrícolas estacionales.

Mientras trabajaba en un tractor, el ejército también lo puso a cargo de una pequeña cantidad de armas. Según su primo Markachew Woldie, de 27 años, quien habló con The Times of Israel desde su universidad cerca de la ciudad israelí de Ashdod, a Gete se le ordenó unirse a otros del distrito para ayudar a defender la zona fronteriza contra las incursiones de Tigrayan. “Los tigrayanos entraron al área donde él estaba trabajando”, dijo Woldie. “Dispararon a un gran número de soldados y civiles, incluido él. Murió el jueves por la mañana».

La Ley del Retorno otorga la ciudadanía israelí automática a los judíos y sus descendientes. El 15 de noviembre se cumplieron cinco años desde que el gobierno israelí aprobó la Decisión 716 para trasladar a todos los judíos de la comunidad etíope que aún esperan llegar a Israel. Desde entonces, solo 2.257 etíopes han sido transportados, según cifras de la Agencia Judía. Entre 8.000 y 9.000 permanecen en Etiopía.