30.000 israelíes presentes en la Marcha del Orgullo de Jerusalem 

Itongadol.- Unas 30.000 personas se reunieron en la capital israelí para la Marcha del Orgullo y la Tolerancia de Jerusalem el jueves por la tarde, mientras miles de agentes de policía protegían el evento.

Alrededor del parque de la Campana de la Libertad se instalaron carpas de ONG y organizaciones comunitarias llenas de camisetas y stickers.

Un grupo de madres se presentó en la Marcha para ofrecer abrazos gratis a los participantes con remeras en las que se leía «todo el mundo necesita el amor de un padre».

El ministro de Seguridad Nacional del Estado judío, Itamar Ben-Gvir, tras una evaluación de la seguridad en Jerusalem, declaró que debe respetarse la libertad de expresión de quienes se oponen a la marcha.

A principios de esta semana, Ben-Gvir declaró que «el papel de la policía es, ante todo, proteger y custodiar a los manifestantes. Al mismo tiempo, la policía debe hacer todo lo posible para que los manifestantes contrarios al desfile puedan ejercer su libertad de expresión y su libertad de protesta».

#Jerusalem #Pride is somewhat unique among Pride marches as it tends to be more family friendly and has a large religious attendance blasting Jewish songs and dancing. pic.twitter.com/D3n11lahtm

— Tzvi Joffre (@TzviJoffre) June 1, 2023