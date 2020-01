Crisis política. Tribunal Superior de Israel rechazó el pedido para impedir candidatura de Netanyahu

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu obtuvo una importante victoria legal al rechazar el Tribunal Superior de Israel una presentación que instaba a impedirle la posibilidad de formar gobierno después de las próximas elecciones de marzo debido a las acusaciones planteadas en su contra en distintos casos de corrupción.

El tribunal argumentó que no tomará una decisión en este momento. Aunque reconoció que la pregunta planteada por los peticionarios es «fundamental e importante», agregó que «en este momento la petición es teórica y prematura», según consignó el diario The Jerusalem Post en su sitio web.

Netanyahu, según el fallo, puede participar en las elecciones, dado que no existe una ley que prohíba a una persona acusada hacerlo. El Tribunal también señaló que incluso si el Likud está en condiciones de formar el próximo gobierno, un candidato que no sea Netanyahu podría encargarse de formar una coalición.

La petición había sido presentada por la abogada Dafna Holtz-Lechner, con el respaldo de 67 ex funcionarios gubernamentales, académicos y otras figuras prominentes, incluido el ex jefe de la Fuerza Aérea de Israel, Aviyahu Ben-Nun, el ex asesor de seguridad nacional Uzi Arad, el ex jefe de la agencia de seguridad interna Shin Bet Carmi Gillon, la ex presidenta de la Universidad Ben Gurion Rivka Carmi, el empresario Dov Moran y el dramaturgo Yehoshua Sobol, entre otros.

Los jueces de la Corte habían indicado previamente que creían que era demasiado pronto para emitir un fallo ya que la elección aún no se había llevado a cabo, y dijeron que podría ser más apropiado si Netanyahu finalmente accede a formar un gobierno tras la tercera convocatoria electoral tras dos fracasos en menos de un año, algo inédito en la historia del país hebreo.

La resolución de la Corte fue conocida en momentos que el Primer Ministro participa en una cumbre sobre gas que se desarrolla en Grecia.

A todo esto agrega la controversia generada por el pedido de inmunidad expresó por el Primer Ministro y que fue cuestionado por los distintos sectores de la oposición.

Según informó el diario The Times of Israel, el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, ya dejó trascender de que evitará una discusión del tema en el parlamento, por lo menos hasta después de las elecciones.

La cuestión de fondo es que Netanyahu actualmente no tiene una mayoría de 61 legisladores para respaldar su solicitud de inmunidad, y el partido oficialista Likud quiere que la decisión sobre el asunto se demore hasta el próximo Knesset, con la esperanza de que se pueda encontrar esa mayoría.

Por su parte, el jefe del partido Azul y Blanco, Benny Gantz declaró: “Es un día difícil para el Estado de Israel y muy triste para mí también. Luché 38 años por el país. Entré a la política para luchar por el buen camino del país y lo que veo hoy es que el país está dirigido por una persona que nos está tirando a la banquina. Netanyahu pone en peligro la base civil que todos nos educamos hacia ella, que toda persona es igual frente a la ley”.

En tanto, Avigdor Liberman, referente de Beitenu Israel, ya anticipó que su partido votará en contra de darle inmunidad a Netanyahu. “Ahora está todo claro, sin duda alguna, lo que le interesa a Netanyahu, eso es lo que respira, con eso se levanta a la mañana y se va a dormir a la noche. El país es el rehén de su problema personal. Lo único que le interesa es formar un gobierno para su inmunidad. Nosotros no seremos parte de ese gobierno. Votaremos en contra”, dijo Liberman.