Gantz: Israel hará lo que sea necesario para detener el rearme de Irán cuando finalice el embargo de la ONU

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa Benny Gantz se comprometió el domingo a tomar «las medidas necesarias» para evitar que Irán compre armas después de que un embargo de las Naciones Unidas contra el país terminara, a pesar de un esfuerzo estadounidense por ampliarlo.

A principios del domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní anunció que consideraba que la prohibición de la venta de armas había terminado. «A partir de hoy, la República Islámica puede adquirir cualquier arma y equipo necesario de cualquier fuente sin ninguna restricción legal, y únicamente en base a sus necesidades defensivas», añadió el ministerio en el comunicado enviado por Twitter.

A momentous day for the international community, which— in defiance of malign US efforts—has protected UNSC Res. 2231 and JCPOA.

Today's normalization of Iran’s defense cooperation with the world is a win for the cause of multilateralism and peace and security in our region. pic.twitter.com/sRO6ezu4OO

— Javad Zarif (@JZarif) October 17, 2020