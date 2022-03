Un periodista estadounidense murió en Ucrania y se convirtió en el cuarto asesinado por las fuerzas rusas

Itongadol.- El camarógrafo estadounidense Pierre Zakrzewski fue asesinado mientras tras ser alanzado el auto en el que viajaba por un tiroteo en Horenka, a las afueras de Kiev. Su colega, Benjamin Hall, que se encontraba junto a Zakrzewski, resultó herido, informó la directora general de Fox News Media, Suzanne Scott, en un comunicado.

«[Zakrzewski] era un fotógrafo de zonas de guerra que cubrió casi todas las historias internacionales para Fox News, desde Irak hasta Afganistán y Siria, durante su larga permanencia con nosotros», dijo Scott.

Zakrzewski, que estaba instalado en Londres, trabajaba en Ucrania desde febrero.

Se trata del cuarto periodista extranjero asesinado por las fuerzas rusas mientras informaba en Ucrania.

«Hemos confirmado que el camarógrafo Pierre Zakrzewski fue asesinado el lunes en Ucrania durante un incidente que también dejó al corresponsal de la cadena Benjamin Hall hospitalizado», informó Fox News el martes.

Previamente, un periodista estadounidense había sido asesinado y otro herido por las fuerzas rusas en Irpin, cerca de la capital ucraniana, informó el domingo el jefe de la policía de la región de Kiev.

El periodista muerto fue identificado por la policía ucraniana como Brent Renaud, periodista, cineasta y ciudadano estadounidense de 51 años. Aunque las autoridades ucranianas identificaron inicialmente a Renaud como corresponsal de The New York Times, no se encontraba en Ucrania informando en nombre del diario.

Además, dos periodistas de la edición checa de Voxpot, Maida Slamova y Vojtech Bogach, fueron atacados por tropas rusas. Mientras que dos corresponsales daneses de Ekstra-Bladet, el periodista Stefan Weichert y el fotógrafo y reportero Emil Filtenborg Mikkelsen, fueron asesinadas.

Las tropas rusas también atacaron al grupo de televisión británico Sky News: el corresponsal jefe Stuart Ramsey y sus cuatro colegas regresaban a Kiev cuando fueron emboscados. La bala alcanzó a Ramsey en la espalda, el camarógrafo Richie Mokler se salvó gracias a un chaleco antibalas, que recibió dos disparos.