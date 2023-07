Un avión de combate ruso vuelve a atacar a un dron estadounidense sobre Siria en el sexto incidente de este mes

Itongadol.- Un caza ruso lanzó bengalas e impactó contra otro avión no tripulado estadounidense sobre el espacio aéreo sirio el miércoles, según informó la Casa Blanca, en una serie continuada de maniobras de acoso que han agudizado las tensiones entre las potencias mundiales.

Es el sexto incidente del que se tiene noticia este mes, y el segundo en las últimas 24 horas, en el que Estados Unidos ha dicho que aviones de guerra rusos han volado peligrosamente cerca de aeronaves estadounidenses tripuladas y no tripuladas, poniendo en peligro a las tripulaciones y a los aviones y planteando interrogantes sobre lo que Estados Unidos podría tener que hacer en respuesta.

Dos funcionarios estadounidenses confirmaron que el ataque dañó el avión no tripulado MQ-9 Reaper. Los funcionarios no estaban autorizados a discutir públicamente el asunto y hablaron bajo condición de anonimato.

«Hemos visto los informes, los primeros informes, de un segundo avión de combate ruso esta semana volando peligrosamente cerca de nuestro avión no tripulado» en una misión para contrarrestar a los militantes del Estado Islámico en Siria, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. No dio más detalles, pero dijo que el «acercamiento y despliegue de bengalas sobre drones estadounidenses durante una misión rutinaria» por parte de Rusia viola las normas internacionales.

En los incidentes de los dos últimos días, aviones de combate rusos han disparado bengalas que alcanzaron drones estadounidenses MQ-9 Reaper. El martes, las bengalas dañaron la hélice de un avión no tripulado; el miércoles, las bengalas lanzadas por Rusia alcanzaron un avión no tripulado. En incidentes anteriores, aviones rusos han interceptado aviones estadounidenses a distancias peligrosamente cortas, incluido un caso con un avión tripulado que, según Estados Unidos, puso en peligro la vida de los cuatro tripulantes estadounidenses.

Un alto jefe militar ruso culpó a Estados Unidos del último incidente y denunció que aviones de la coalición liderada por Estados Unidos en Siria violaron los protocolos de desconflicción con Rusia 10 veces en las últimas 24 horas.

El contralmirante Oleg Gurinov, jefe del Centro de Reconciliación del ejército ruso en Siria, dijo que el avión no tripulado estadounidense voló peligrosamente cerca de un par de aviones de combate rusos en los cielos de Siria a primera hora del miércoles. Gurinov dijo que los sistemas de a bordo de los aviones rusos Su-34 y Su-35 detectaron la aeronave atacada y activaron la liberación automática de bengalas.

«Estados Unidos sigue desinformando a la opinión pública sobre los vuelos ilegales de sus aviones no tripulados en el espacio aéreo sirio que no se han sometido al procedimiento de desconfiguración, al tiempo que acusa a la parte rusa de maniobras peligrosas», dijo Gurinov en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.

También dijo que el avión no tripulado de EE.UU. involucrado en el encuentro del martes no fue autorizado a través de procedimientos de desconflicción y fue «totalmente provocativo». Dijo que los pilotos rusos «mostraron un alto grado de profesionalidad y tomaron medidas oportunas para evitar una colisión con el avión no tripulado.»

Los mandos militares estadounidenses y rusos se comunican de forma rutinaria a través de una línea telefónica de desconflicción que existe desde hace varios años para evitar enfrentamientos imprevistos en Siria. A menudo se producen muchas llamadas al día, y a veces resultan en amenazas airadas cuando los comandantes discuten sobre una operación en curso, según un alto funcionario estadounidense.

Los expertos afirman que es probable que Rusia esté llevando a cabo estos ataques de hostigamiento para apoyar el objetivo de Irán de expulsar a las fuerzas estadounidenses de Siria, y un alto funcionario de defensa estadounidense afirma que Irán quiere poder trasladar más fácilmente ayuda letal al Hezbolá libanés y amenazar a Israel. Rusia cuenta con el apoyo de Irán para las operaciones bélicas del Kremlin en Ucrania.

Con ese fin, EE.UU. ha observado una mayor cooperación, colaboración, planificación e intercambio de inteligencia, en gran medida entre los líderes de nivel medio de las fuerzas Quds rusas e iraníes en Siria, dijo el alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir las misiones militares en curso.

John Hardie, director del programa sobre Rusia de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo que las interceptaciones forman parte de un esfuerzo coordinado de Rusia e Irán «para tratar de expulsar a Estados Unidos de Siria, presionando con el tiempo, con la esperanza de que Washington acabe retirándose».

Pero las interceptaciones plantean interrogantes sobre cómo responderá Estados Unidos y si está aumentando el riesgo de una confrontación mayor.

«No parece que los rusos quieran realmente una confrontación directa, en caliente, pero las cosas que están más o menos por debajo de ese umbral, como meterse con nuestros aviones no tripulados, les va como anillo al dedo», dijo Hardie.

Sugirió que una opción podría ser similar a la respuesta de Estados Unidos tras un incidente en el Mar Negro, cerca de Crimea, en el que un avión ruso colisionó con un dron estadounidense. EE.UU. reubicó sus patrullas para evitar entrar en un conflicto directo.

Tanto Estados Unidos como Rusia llevan a cabo misiones en Siria. Rusia respalda al gobierno del líder sirio Bashar al-Assad. Estados Unidos colabora con las Fuerzas Democráticas Sirias, apoyadas por los kurdos, en operaciones contra los extremistas del EI. Las Fuerzas Democráticas Sirias están en guerra civil con Assad.