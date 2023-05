Ucrania asegura que interceptó 300 drones rusos de fabricación iraní en mayo

Itongadol.- Rusia ha perdido más de 2.900 drones en lo que va de guerra contra Ucrania, según el Ministerio de Defensa ucraniano.

Las defensas aéreas ucranianas también interceptaron más de 300 drones en el mes de mayo, según los datos de la Fuerza Aérea Ucraniana publicados en Telegram y en las redes sociales.

Ucrania afirmó que Rusia ya había perdido 2.476 drones hasta el 1 de mayo. Algunos de los drones que Rusia ha perdido en Ucrania no han sido necesariamente derribados por la defensa aérea y algunos de ellos son drones de vigilancia más pequeños.

Los drones más peligrosos que Rusia ha utilizado son los drones kamikaze Shahed, de diseño iraní, que Moscú ha estado importando y utilizando durante el último año.

En las últimas semanas, Rusia ha incrementado sus ataques contra Kiev. Estos ataques se producen en el contexto de una ofensiva ucraniana prevista para esta primavera o verano.

Moscú parece querer aterrorizar a la capital de Ucrania. Aunque la mayoría de los drones y misiles son interceptados por la defensa antiaérea ucraniana, los drones pueden causar terror a la población civil por las sirenas antiaéreas y las explosiones en el cielo si son interceptados. Según los informes, Rusia lanzó otra oleada masiva de ataques durante la noche del sábado al domingo.

Las Fuerzas Aéreas ucranianas publican datos sobre el número de drones y misiles que interceptan. Estos datos suelen publicarse en Internet, en diversos medios de comunicación ucranianos y en un canal de Telegram. Según una revisión de los datos, Ucrania interceptó 309 drones durante el mes de mayo. Aunque algunos drones parecen haber impactado en Kiev, la mayoría de ellos han sido interceptados. Esto ilustra que la defensa aérea ucraniana se está volviendo más competente con el paso del tiempo. Ucrania utiliza diversas defensas antiaéreas, algunas de ellas suministradas por Occidente, como el sistema Patriot y el IRIS-T.

La pérdida de tantos drones por parte de Rusia parecería estar agotando las reservas moscovitas de drones de diseño iraní. Este sería el caso si las cifras son exactas y si Rusia no ha adquirido ya cientos de drones más. Se trata de variedades del Shahed 131 y del Shahed 136.

Los informes de febrero indicaban que Rusia quería fabricar estos drones localmente. No está claro si esa instalación está en funcionamiento ni cuántos drones puede producir. Estos aviones no tripulados son relativamente baratos de fabricar y parece que su uso por Moscú ha ayudado a Irán a aumentar su economía de escala en términos de construcción de un gran número de estos aviones no tripulados kamikazes de ala delta de un solo uso.

El año pasado, se creía que Rusia ya había utilizado cientos de estos aviones no tripulados. Si los datos del mes de mayo son correctos, éste podría haber sido el peor mes para los drones iraníes de Rusia desde el comienzo de la guerra.

A mediados de mayo, Estados Unidos indicó que Rusia estaba buscando más drones de Irán. Ya había utilizado unos 400 drones suministrados por Teherán.

«Irán también sigue suministrando a Rusia UAV (vehículos aéreos no tripulados) de ataque unidireccional. Desde agosto, Irán ha proporcionado a Rusia más de 400 UAVs principalmente de la variedad Shahed», dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, según un informe de PBS.

Los ataques masivos de Moscú contra Kiev están siendo contrarrestados en su mayoría por las defensas aéreas ucranianas. No está claro qué puede hacer Rusia a continuación, ya que sigue agotando sus existencias de misiles y aviones no tripulados. En un principio, Rusia recurrió a Irán para adquirir los aviones no tripulados porque quería hacer la guerra a bajo precio.

La decisión de Moscú de llevar a cabo una guerra contra ciudades de Ucrania, utilizando drones indiscriminadamente contra zonas urbanas civiles, es un método con el que Moscú aparentemente esperaba aterrorizar a Ucrania. Sin embargo, los drones de Moscú no han funcionado y también pone de manifiesto el fracaso global de los drones iraníes en general. Los drones iraníes pueden ser interceptados por las defensas aéreas.

Hasta ahora no ha habido actualizaciones de los drones que les den capacidades para evadir o maniobrar alrededor de las defensas existentes. La pérdida de tantos drones de diseño iraní es prueba de ello.