Ucrania: Al menos 22 civiles muertos en el ataque ruso a la ciudad de Chernihiv

Itongadol.- Se informa de nuevos bombardeos en la ciudad de Chernihiv, en el norte de Ucrania, donde los funcionarios de emergencia dicen que al menos 22 civiles han muerto en un bombardeo ruso de una zona residencial.

Advierten que el número de víctimas podría aumentar a medida que los rescatistas buscan entre los escombros. El alcalde dice que está luchando para organizar un paso seguro para los civiles.

22 bodies of civilians were found after an airstrike in Chernihiv, the State Emergency Service of Ukraine reports. Russian military again fired at the residential building. This is a war crime, not the "special operation," as Russian propagandists claim. pic.twitter.com/F9NUBrRKtN

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 3, 2022