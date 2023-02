Turquía: encuentran los cadáveres del líder de la comunidad judía de Antioquía y de su esposa

Itongadol.- Tras intensas búsquedas, se encontró este jueves el cadáver de Shaul Janudi, líder de la comunidad judía en la ciudad de Antioquía, en Turquía.

El equipo israelí, en el que participa personal del Comando de Retaguardia y la organización Zaka, llegó anoche al lugar en el que se encontraba el edificio en el que vivía el presidente de la comunidad con su esposa. Tras la intensa búsqueda que se extendió por horas, se encontró los cadáveres de la pareja Janudi.

El ministro de Inmigración y Absorción (Aliá veKlitá) de Israel, Ofir Sofer, expresó: «La noticia es dura. Envío mis condolencias a la comunidad judía de Antakiya. El Estado de Israel los abraza en estas horas difíciles».

En los últimos días, la preocupación por la seguridad de la pareja aumentó en la pequeña comunidad, que actualmente cuenta con unos 15 miembros.

Ezra Janudi, familiar del rabino Shaul, dijo ayer entre lágrimas en una entrevista para el programa conducido por la periodista israelí Esti Pérez: “Perdí todo, no tengo ni tfilín ni salmos, no me quedó nada”.