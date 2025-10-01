Trump firmó una orden ejecutiva que considera cualquier ataque a Qatar como una amenaza a la seguridad de EEUU

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente norteamericano, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva que establece que cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o la infraestructura crítica del Estado de Qatar se considerará una amenaza para la paz y la seguridad de Estados Unidos.

Según la orden, en caso de un ataque de este tipo, Estados Unidos tomaría todas las medidas legales y apropiadas, incluyendo medidas diplomáticas, económicas y, de ser necesario, militares, para proteger los intereses de EEUU y Qatar y restablecer la paz.

La orden también instruye al secretario de Guerra y al secretario de Estado a realizar una planificación conjunta con Qatar y coordinar las medidas de asistencia con otros aliados.

Días antes de la orden ejecutiva de Trump, Sky News Arabia informó que Qatar había informado al gobierno estadounidense de que podría persuadir a Hamás para que se desarme y acepte el plan de paz de 21 puntos de Trump para Gaza.

Según informes, funcionarios qataríes le dijeron a Trump, junto con los Estados árabes, que era «capaz de persuadir a Hamás para que aceptara un acuerdo que incluyera la desmilitarización”, según declaró a The Jerusalem Post una fuente familiarizada con los detalles.

Estos informes se producen semanas después de que el presidente estadounidense afirmara que Qatar ha sido un gran aliado de Estados Unidos y que Israel debe ser «muy cauteloso».

Días después del ataque israelí en Doha, Trump cenó con el primer ministro Qatarí en Nueva York.

Hace tres semanas, Israel realizó un ataque contra altos mandos de Hamás en la capital de Qatar.

Esta semana en la Casa Blanca, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se disculpó con Qatar por el ataque en Doha.