Menorá | Iom Kipur: Plantear objetivos viables

Gran Rabino Isaac Sacca – Octubre 2025

Luego de los preparativos durante el mes de Elul y la festividad de Rosh Hashaná, llega Iom Kipur, un día en el que nos apartamos de la rutina y de lo material para sumergirnos en un proceso de reflexión profunda. En esta jornada invertimos toda nuestra energía en el análisis interno, buscando con honestidad reconocer nuestras faltas y encontrar el camino para corregir los errores.

La sinceridad es fundamental en este ejercicio. No basta con decir palabras ni con formular promesas que sabemos que no podremos cumplir. La Torá enseña: “Cuando formules un voto ante Dios tu Soberano, no habrás de tardar en cumplirlo; ya que requerir, habrá de requerirlo Dios tu Soberano, de ti; y habrá en ti pecado. Pero si te abstienes de formular votos, no habrá en ti pecado” (Deuteronomio 23:22-23). De aquí, nuestros sabios advirtieron sobre tomarse los juramentos, votos y compromisos con ligereza o irresponsabilidad. Es preferible no prometer nada más que hacer votos vacíos, producto de la emoción del momento.

Iom Kipur nos invita, entonces, a fijar objetivos plausibles, pasos concretos que realmente podamos asumir en nuestra vida diaria. No se trata de transformar todo de golpe en un arrebato de euforia, sino de elegir con sensatez un camino de mejora posible y sostenible. El arrepentimiento verdadero no está en grandes declaraciones, sino en pequeños actos consistentes que reflejan un cambio auténtico.

El camino correcto no es ilusorio ni irrealizable sino aquel que, con esfuerzo y constancia, puede ser vivido con integridad.

Iom Kipur se cumple plenamente cuando los compromisos que asumimos son verdaderos, cuando nuestras palabras no son promesas huecas, sino expresiones prácticas de mejora. En realidad, lo que perdura no es la euforia de un instante, sino el hábito cotidiano de todos los días.