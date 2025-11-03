Trump: EE.UU. podría entrar «con toda la artillería» a Nigeria «para eliminar por completo a los terroristas islámicos» que asesinan a cristianos

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haberle solicitado al Departamento de Guerra que se prepare para una posible acción militar en Nigeria si el gobierno «continúa permitiendo el asesinato de cristianos».

En tanto, suspenderá de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, anunció en Truth Social.

Trump declaró que Estados Unidos podría «entrar con toda la artillería a ese país ahora deshonrado para eliminar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades».

“Están matando a un número récord de cristianos en Nigeria. Los están matando, y en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda”, declaró.

Al respecto, el presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, expresó sus deseos de reunirse “en los próximos días” con su par estadounidense para abordar su denuncia sobre una “masacre” de cristianos.

“En cuanto a las diferencias sobre si los terroristas en Nigeria atacan solo a cristianos o, de hecho, a personas de todas las religiones o sin religión, estas diferencias, de existir, serán discutidas y resueltas por ambos líderes en su próxima reunión en los próximos días, ya sea en la Casa del Estado (de Nigeria) o en la Casa Blanca”, tuiteó Daniel Bwala, su asesor especial en Comunicación Política.

El nordeste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de una escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, un país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

También los intereses económicos de ambas culturas se han estrellado: mientras que los primeros se centran en la ganadería, los segundos se basan en la agricultura, y ambos bandos religiosos se enfrentan por el acceso a recursos que son cada vez más escasos.