Seis empresas israelíes fueron excluidas de una exposición aeroespacial en Dubai tras una revisión “técnica”

Itongadol.- Los organizadores del Dubai Airshow retiraron la participación de seis empresas de defensa israelíes que planeaban presentarse en la feria aeroespacial prevista para el próximo mes, luego de una “revisión técnica”, según confirmó Informa Markets, la compañía responsable del evento. No se brindaron más detalles sobre los motivos detrás de la decisión.

“Los expositores [israelíes] que iban a participar no lo harán”, declaró Tim Hawes, director general de Informa Markets, en comentarios a la agencia AFP. “Hubo una revisión técnica que realizamos a todas las compañías que toman parte en el show”, añadió, explicando que la medida fue adoptada por el comité técnico del evento.

La decisión coincidió con el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

El Dubai Airshow es uno de los encuentros más grandes del mundo en el sector aeronáutico, con la participación de más de 1.500 expositores y más de 148.000 profesionales de la industria provenientes de 150 países. Israel tuvo por primera vez un pabellón nacional en la edición de noviembre de 2021, con una delegación integrada por compañías como Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems, Tomer Astronautics, Nir Or y UVision.

No es la primera vez que empresas israelíes enfrentan obstáculos en ferias internacionales, especialmente dentro del sector de defensa. A comienzos de este año, sus stands fueron cubiertos en el Paris Air Show, impidiendo la exhibición de Elbit Systems, Rafael, IAI y UVision. Poco después, el Reino Unido bloqueó la participación de representantes del Ministerio de Defensa de Israel en la feria DSEI de Londres. En los Países Bajos, se analiza actualmente un posible veto a la presencia israelí en una próxima exposición militar en Rotterdam.



Fuente: CTech.