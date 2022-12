Se renueva por tres años el mandato del UNRWA. Estados Unidos y Canadá se abstienen

Itongadol.- Estados Unidos y Canadá se abstuvieron en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas para permitir que su Agencia de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina (UNRWA) continúe operando hasta junio de 2026.

Israel fue el único país que se opuso a la resolución, que contó con la aprobación de 157 naciones.

Diez naciones se abstuvieron en la votación que tuvo lugar en Nueva York, entre ellas Camerún, Guatemala, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Papa Nueva Guinea y Uruguay.

Israel lleva mucho tiempo pidiendo a Naciones Unidas que ponga fin al mandato de la UNRWA argumentando que su prestación de servicios a los descendientes de palestinos desplazados por la Guerra de Independencia de 1948 crea un continuo aumento de refugiados, cuyo número aumentó hasta el punto de crear un obstáculo para la resolución del conflicto.

La comunidad internacional y la Autoridad Palestina argumentaron que la UNRWA presta un servicio necesario a unos 5,8 millones de refugiados palestinos que viven en Siria, Jordania, Líbano, Gaza, Cisjordania y Jerusalem Este.

Estados Unidos fue tradicionalmente un firme defensor de la UNRWA, además de su mayor donante. Sin embargo, la administración Trump rompió filas con esa política y detuvo toda la financiación a la organización, por considerar que no era un vehículo eficiente para proporcionar servicios humanitarios a los refugiados que habrían sido mejor atendidos por agencias locales.

THE ENTRANCE to an UNRWA school in Bethlehem. (credit: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

La administración Biden restableció esa financiación, situando de nuevo a Estados Unidos como el principal donante de la organización, pero ese apoyo no se reflejó en su voto en la ONU.

La votación se produjo mientras el Representante Alterno de EE.UU. para Asuntos Políticos Especiales en las Naciones Unidas, Robert Wood, visitaba Israel y los territorios palestinos, donde se reunió con los responsables locales de las agencias de la ONU, incluida la UNRWA.

Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) votó el lunes a favor de aplazar la controvertida decisión de solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre si las acciones israelíes en Cisjordania equivalían a una anexión de facto.

La UNGA dio su aprobación inicial a la solicitud, pero el asunto debe recibir el apoyo adicional de la Quinta Comisión, que debe examinar las implicaciones financieras de la medida.

La votación final de la UNGA no tendrá lugar hasta que se haya completado la revisión financiera.