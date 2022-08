Rusia: hija de político cercano a Putin muere en atentado con coche bomba

Itongadol.- La hija de un filósofo y estratega político ruso cercano al presidente Vladimir Putin murió el sábado por la noche al explotar su coche cerca de Moscú, según informaron el domingo los medios de comunicación rusos.

El coche en el que murió Darya Dugina, un Toyota Land Cruiser Prado, pertenecía a su padre, Alexander Dugin.

La explosión se produjo en la localidad de Bolshiye Vyaziomy, en la región rusa de Moscú.

El jefe del Comité de Investigación de Rusia ordenó a la rama central de la institución que se hiciera cargo de la investigación.

«Un artefacto explosivo fue colocado en los bajos del coche en el lado del conductor», dijo el comité en un comunicado. «Darya Dugina, que iba al volante, murió en el lugar de los hechos.

«La investigación cree que el crimen fue planeado de antemano y tuvo carácter contractual», añadió.

Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo que si el rastro de la investigación conducía a Ucrania, entonces apuntaría a una política de «terrorismo de Estado» llevada a cabo por Kiev.

Según Denis Pushilin, jefe de la separatista prorrusa República Popular de Donetsk (RPD), en el este de Ucrania, la muerte de Daria se debió a un ataque terrorista ucraniano.

Pushilin afirmó que el padre de Daria era el objetivo y pidió que los responsables fueran llevados ante la justicia, informó RIA.

Ucrania negó su implicación.

«Confirmo que Ucrania, por supuesto, no tuvo nada que ver con esto porque no somos un Estado criminal, como la Federación Rusa, y además no somos un Estado terrorista», dijo el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak, en declaraciones a la televisión ucraniana.

Al parecer, culpó a las luchas de poder internas entre «varias facciones políticas» en Rusia por el asesinato, y sugirió que el incidente era la venganza «kármica» para los partidarios de las acciones de Rusia en Ucrania como Dugina y su padre.

Esto se produce mientras la invasión rusa de Ucrania continúa, con Rusia afirmando que están «desnazificando» a su vecino occidental. Rusia también ha acusado durante mucho tiempo al gobierno de Ucrania de ser un régimen terrorista, una acusación ampliamente desacreditada por la comunidad internacional.

Alexander Dugin es un filósofo, analista y estratega político al que se le atribuyen opiniones fascistas. Esto incluye una fuerte oposición a Occidente y a sus valores liberales asociados.

En el pasado, Dugin ha ayudado a formar partidos políticos ultranacionalistas y ha apoyado la idea de un Estado unido para todos los pueblos de habla rusa y la formación de un imperio euroasiático, algo que otros también han acusado de estar impregnado de ideología fascista.