Reino Unido se niega a revelar una auditoría de su ayuda a la Autoridad Palestina

AJN/Itongadol.- La Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido se negó a revelar cómo se asegura de que su financiación a la Autoridad Palestina no se destina a incentivar el terrorismo, en respuesta a una solicitud de acceso a la información de organizaciones pro Israel.

El sitio web de la FCDO afirma que prioriza “ayudar a la Autoridad Palestina a construir instituciones sólidas y permitirles brindar servicios esenciales, incluida la política, la salud y la educación”.

We Believe in Israel y B’nai B’rith UK presentaron una petición de libertad de información, pidiendo al Foreign Office que publique documentos sobre cómo se audita la ayuda británica a la Autoridad Palestina. Las dos ONG intentaron, a la luz del reciente asesinato de las ciudadanas británicas Lucy, Maia y Rina Dee en un ataque terrorista palestino, establecer si los fondos de los contribuyentes británicos iban al programa “Pago por asesinar”, mediante el cual la Autoridad Palestina les paga un salario mensual a los terroristas en prisiones israelíes y a las familias de los terroristas abatidos por Israel.

Al principio, la FCDO no respondió a la petición, en aparente contravención de la ley del Reino Unido, y finalmente respondió después de que las organizaciones se quejaran ante la Oficina del Comisionado de Información.

La FCDO envió una carta de rechazo a las ONG la semana pasada, diciendo que “la divulgación de información que detalla los informes de auditoría del Programa de Recuperación y Desarrollo Palestino podría dañar la relación bilateral. Esto reduciría la capacidad del gobierno del Reino Unido para proteger y promover los intereses del Reino Unido, lo que no sería de interés público”.

«UK Lawyers for Israel solicitó documentos similares al ahora desaparecido Departamento de Desarrollo Internacional en 2019. El DFID inicialmente acordó divulgar la información, pero finalmente rechazó la solicitud por la misma razón».

Las organizaciones planean solicitar nuevamente a la Oficina del Comisionado de Información, para tratar de obligar a la FCDO a revelar cómo garantiza que los fondos de los contribuyentes británicos no se utilicen para incentivar el terrorismo palestino.

El director de We Believe in Israel, Luke Akehurst, dijo que la solicitud de libertad de información “se presentó de buena fe como parte de un intento de garantizar que la ayuda británica a la Autoridad Palestina no se utilice para apoyar, facilitar o incentivar el terrorismo, ya sea directa o indirectamente».

“Al inicialmente no responder legalmente y ahora negarse a proporcionar la divulgación, la FCDO plantea dudas sobre la integridad de su distribución de ayuda exterior, especialmente a la Autoridad Palestina”, dijo Akehurst, cuestionando si “la FCDO está tratando de ocultar fallas graves en la debida diligencia.”

El director de la Oficina de Asuntos Internacionales de B’nai B’rith UK, Jeremy Havardi, acusó a la FCDO de «arrogancia institucional, opacidad y una fuerte aversión al escrutinio».

“Si bien es posible que la FCDO no quiera responder si sabe o no si la ayuda que desembolsa a la Autoridad Palestina incentiva el terrorismo, no aceptamos su posición. Nuestro trabajo continúa y confiamos en que lograremos asegurar esta divulgación”.

La Autoridad Palestina paga un estipendio mensual mayor que el salario promedio de un palestino a los terroristas y sus familias. La cantidad aumenta cuanto mayor es la pena de prisión, de modo que Ramallah paga más por herir o matar a más israelíes.