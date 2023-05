Putin acusa a Ucrania de táctica de miedo por ataque de aviones no tripulados en los rascacielos de Moscú

Itongadol.- El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó el martes a Kiev de querer «atemorizar» a los rusos después de que aviones no tripulados atacaran rascacielos en Moscú, en el primer ataque de este tipo desde el inicio de la ofensiva del Kremlin contra Ucrania.

Los drones rusos atacaron Kiev por tercer día consecutivo, mientras Ucrania se prepara para una gran ofensiva contra las fuerzas rusas.

Según las autoridades, nadie resultó herido de gravedad en Moscú y sólo se produjeron daños «menores» en edificios residenciales, pero algunos ciudadanos de a pie afirmaron que nunca pensaron que la capital rusa pudiera ser atacada de esta manera.

«De alguna manera pensé que todo esto estaba en algún lugar lejano, que no nos afectaría, y de repente se ha convertido en algo muy cercano», dijo a la AFP la pensionista Tatyana Kalinina, en el suroeste de Moscú, cerca de uno de los edificios residenciales dañados.

Putin afirmó que la defensa antiaérea de Moscú había funcionado satisfactoriamente, refiriéndose a los ataques como la «respuesta» de Kiev a un ataque ruso contra el cuartel general de inteligencia del ejército ucraniano.

«El régimen de Kiev eligió otro camino para asustar a los rusos», dijo Putin.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que se utilizaron ocho aviones no tripulados en el ataque, añadiendo que cinco de ellos fueron derribados y tres inutilizados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores culpó a Occidente, diciendo que su «apoyo al régimen de Kiev está empujando a los dirigentes ucranianos hacia actos cada vez más imprudentes, incluido el terrorismo.»

Estados Unidos dijo que no apoyaba los ataques dentro de Rusia.

«Nos hemos centrado en proporcionar a Ucrania el equipamiento y la formación que necesita para retomar su propio territorio soberano», declaró un portavoz del Departamento de Estado.

Dos drones se estrellaron contra edificios residenciales de gran altura en el acomodado suroeste de Moscú, mientras que un tercero dañó un edificio residencial en un suburbio.

Los otros drones cayeron en las afueras de Moscú. Algunos de los restos se encontraron a unos 15 kilómetros de la residencia de Putin en Novo-Ogaryovo.

Un vídeo compartido en las redes sociales mostraba una explosión seguida de una columna de humo que se elevaba hacia el cielo.

