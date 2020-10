Primer ministro británico: Siempre he estado orgulloso de ser considerado un amigo de Israel

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro británico, Boris Johnson, reafirmó su apoyo a la seguridad a largo plazo de Israel en una declaración a la organización conservadora Amigos Conservadores de Israel (CFoI), diciendo que el compromiso de su gobierno con la seguridad de Israel “será inquebrantable mientras yo sea el primer ministro”, según The Jewish Chronicle el miércoles.

Los comentarios se hicieron en una carta a la edición digital de Informed Magazine del CFoI. El primer ministro también reconoció los difíciles desafíos que enfrentan ambos países a la luz de la pandemia de coronavirus en curso, además de señalar la importancia histórica del acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, y lo calificó como un “desarrollo extremadamente bienvenido”.

Johnson agregó en su declaración la esperanza de más avances en las relaciones de Israel con los Estados de Medio Oriente.

“Siempre he estado orgulloso de ser considerado un amigo de Israel”, dijo Johnson en la carta.

“Desde mis primeras expediciones a Israel cuando era joven hasta mis recientes visitas como alcalde y secretario de Relaciones Exteriores, siempre me ha impresionado el ingenio y la fortaleza del pueblo israelí, y los grandes logros del Estado de Israel frente a amenazas e intimidación omnipresentes”.

Con respecto a los acuerdos recientemente firmados entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, Johnson elogió la normalización de las relaciones y dijo que “a pesar de los desafíos de las circunstancias actuales, ha sido extremadamente alentador ver la emocionante noticia de la normalización de las relaciones entre Israel y otros dos grandes amigos del Reino Unido”.

En cuanto a las relaciones entre el Reino Unido e Israel y el fomento de las relaciones bilaterales después del Brexit, Johnson dijo que “a medida que el Reino Unido forja un nuevo papel en el escenario global fuera de la UE, quiero que continuemos fortaleciendo nuestra relación bilateral con Israel, incluso en áreas como el comercio. Y continuaremos trabajando codo a codo con Israel en la lucha contra el coronavirus, mientras compartimos información y conocimientos sobre cómo superar este desafío sin precedentes”.

El primer ministro también agradeció al CFoI por su papel en la promoción de mejores relaciones entre Israel y el Reino Unido: “El CFoI juega un papel vital en defender a Israel y en apoyar la relación del Reino Unido con Israel”.

“Gracias por todo su gran trabajo y por todo lo que hace por nuestro partido, incluido todo el tremendo apoyo que brindó en diciembre pasado para ayudarnos a ganar una mayoría histórica en las elecciones generales. Sus esfuerzos marcaron una diferencia real en muchos aspectos marginales clave y con su apoyo continuo, nuestro Gobierno Conservador cumplirá con las prioridades de la gente”, concluyó Johnson.

Johnson pasó por un kibutz.

Era claramente alguien que sabía “lo que quería y sabía cómo obtener lo que quería”, le dijo a Canal 12 Alec Collins, quien “adoptó” al primer ministro británico cuando pasó un breve tiempo en el Kibutz Kfar Hanassi en el norte de Israel.

La estación de televisión entrevistó a Collins en medio de la crisis mundial de virus, un día después de que Johnson saliera del hospital alabando al personal médico que dijo que le salvó la vida después de contraer COVID-19.

Collins recuerda que Johnson pasó 10 días en el kibutz trabajando en la lavandería, mientras que su hermana Rachel se quedó durante tres meses en 1984. “Colgó la ropa; ese era su trabajo la mayor parte del tiempo “, recuerda Collins.

En este contexto sostuvo que Johnson no se había ido porque tenía algún problema con el trabajo en la lavandería, sino porque quería viajar y ver el país. Collins, quien hizo aliá desde Leeds, Inglaterra, en 1957, indicó que “por el contrario, Johnson no era el tipo de persona que se quejaba. Era un hombre muy motivado y serio. Quería ver lo que hay en la tierra de Israel… no solo un lugar”.

Collins agregó que si bien su relación con Johnson fue de corta duración, se ha mantenido en contacto de vez en cuando con Rachel Johnson, incluso después de que Johnson se convirtió en primer ministro.