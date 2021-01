Pompeo de campaña. Saliente secretario de Estado subió fotos con jefe del Mossad y vinos de asentamientos con su nombre

Itongadol.- El saliente secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, recurrió a la red social Twitter para promocionar sus logros percibidos como jefe diplomático del gobierno de Donald Trump.

En este contexto, Pompeo emitió una serie de publicaciones destacando los movimientos pro-Israel adelantados por la administración Trump y otras medidas que llevó adelante como secretario de Estado.

Según los informes, Pompeo analiza la posibilidad de postularse para presidente en 2024, y como cristiano evangélico, probablemente dependería del apoyo tanto de su propia comunidad religiosa como del grupo más amplio de votantes conservadores y pro-Israel.

Algunos críticos acusaron a Pompeo de hacer campaña inapropiadamente para su beneficio personal desde una cuenta oficial del gobierno, en lugar de su propia cuenta privada.

Las docenas de publicaciones de la cuenta oficial del secretario de estado incluyeron una foto suya con su esposa Susan junto a Yossi Cohen, jefe de la agencia de espionaje Mossad de Israel, de pie también junto a su esposa Aya.

También hubo fotos de Pompeo visitando el Muro Occidental en Jerusalem, la Iglesia del Santo Sepulcro, Yad Vashem y los asentamientos de Cisjordania.

“¡L’chaim al vino de Pompeo!” escribió en una publicación que incluía una imagen de varias botellas de una mezcla nombrada en su honor por la bodega Psagot ubicada en Cisjordania en tierras que los palestinos reclaman como suyas.

Psagot nombró la mezcla de vino en honor a Pompeo luego de su repudio en 2019 de un memorando del Departamento de Estado que consideraba que los asentamientos israelíes eran ilegales.

Pompeo destacó esa decisión, así como una posterior que ordenó que todas las exportaciones desde los asentamientos sean etiquetados como “hechos en Israel”.

Otros tuits destacaron las medidas tomadas por la administración contra el antisemitismo y el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) de Israel; el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalem; la clasificación del Departamento de Estado del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, como terrorista; los acuerdos de normalización negociados por Israel con los estados árabes; y la modificación de la política para permitir que los ciudadanos estadounidenses nacidos en Jerusalem incluyan a Israel como su país de nacimiento.

“Ninguna administración ha hecho más para asociarse con la democracia más vibrante y tolerante de Oriente Medio, Israel, que nosotros”, escribió Pompeo.

Asimismo, el funcionario saliente redobló su apoyo a Trump, incluso cuando otros miembros del gabinete renunciaron o se mantuvieron fuera de la vista después del ataque al Capitolio de los Estados Unidos por una turba incitada por el mandatario el 6 de enero mientras la Cámara de Representantes debatía el papel de Trump. Al desencadenar los disturbios, Pompeo emitió un tuit promocionando a Trump para el Premio Nobel de la Paz por promover los lazos entre Israel y los países árabes.

Durante la semana pasada, Pompeo celebró políticas controvertidas que probablemente sean revocadas por su sucesor, intensificó las críticas a lo que él cree que es una cobertura noticiosa injusta y se quejó de la presunta censura de los conservadores en las redes sociales.

Y en una señal de sus ambiciones posteriores a Trump, instó a los seguidores de su cuenta oficial de Twitter del Departamento de Estado a comenzar a seguir la suya personal.

Si bien no es inusual que los miembros salientes del gabinete publiquen sus éxitos, Pompeo ha ido un paso más allá al destrozar a sus predecesores en la comunidad de seguridad nacional, algunos de los cuales desempeñarán roles prominentes en la administración del presidente electo Joe Biden.

“¿Recuerdas a este ‘experto’ en Oriente Medio? Dijo que no podía suceder. Lo hicimos”, transmitió Pompeo en un tuit burlón con un videoclip de John Kerry diciendo que los países árabes no reconocerían a Israel sin un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Kerry, ex secretario de Estado, se desempeñará como enviado climático en la administración Biden.

Pompeo se ha enfurecido incluso con las críticas más suaves y ha acusado a sus críticos de estar equivocados, poco inteligentes o incompetentes. Ha ignorado los consejos de sus propios asesores al seguir adelante con proyectos favoritos, algunos de los cuales parecen diseñados para complicar la presidencia de Biden.

Las acciones están en línea con la dura política de “Estados Unidos primero” que ha adoptado con entusiasmo durante mucho tiempo.

Con Irán, Pompeo ha sido particularmente duro, volviendo a imponer todas las sanciones que habían sido suavizadas por la administración de Barack Obama después del acuerdo nuclear de 2015 y agregando más sanciones. También abogó por el asesinato de un alto general iraní en Irak a principios del año pasado y ha estado a la vanguardia de un esfuerzo para alentar a los estados árabes sunitas a unirse contra el Irán predominantemente chiíta.

“La burbuja de la política exterior busca constantemente un moderado dentro del régimen iraní que ‘normalice las relaciones’, dijo Pompeo esta semana. “La realidad es que tienes más posibilidades de encontrar un unicornio”, añadió.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos para celebrar la política exterior de la administración Trump, Pompeo y el Departamento de Estado han tenido roles mínimos en algunas de las áreas más importantes, con la Casa Blanca a cargo. Eso fue más notable en lo que los partidarios de Trump ven como uno de sus principales logros, mejorar los lazos de Israel con sus vecinos árabes.

Dirigida por el yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner, la administración promovió incansablemente los esfuerzos de paz entre israelíes y árabes, que culminaron en acuerdos para la normalización de las relaciones entre el Estado judío y los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos. Pompeo y el Departamento de Estado estuvieron en gran parte ausentes de esa diplomacia, con la excepción del embajador en Israel, David Friedman, quien informa principalmente a la Casa Blanca.

El Departamento de Estado de Pompeo quedó efectivamente excluido de la tan comentada “visión” de paz israelí-palestina de Kushner, y el secretario de Estado no estuvo presente para el despliegue de la parte económica del plan en Bahréin en 2019. Pompeo y otros miembros del gabinete estuvieron para la presentación de la pieza política de la propuesta en enero pasado, pero su papel en la creación del plan, que fue inmediatamente rechazado por los palestinos, es turbio.

Del mismo modo, el Departamento de Estado pasó a un segundo plano en las negociaciones de Kushner para que Marruecos normalizara los lazos con Israel, lo que implicó el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el antiguo territorio español del Sahara Occidental.