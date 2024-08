Partido político italiano publica lista negra de judíos y partidarios de Israel

Itongadol.- En Italia estalló una gran polémica después de que el «Nuevo Partido Comunista» del país publicara una lista de judíos, israelíes y ciudadanos italianos -incluidos políticos, periodistas, intelectuales y empresarios- calificándolos de «agentes sionistas en el país que deben ser condenados y combatidos» debido a su supuesto apoyo y cooperación con Israel.

Aunque este partido de izquierda radical se considera marginal en el panorama político italiano, el incidente ha provocado reacciones generalizadas y una amplia cobertura en los medios de comunicación italianos.

La lista, titulada «Organizaciones y agentes sionistas en Italia», contiene más de 150 nombres, clasificados en varias secciones. La primera sección enumera empresas y personas del sector financiero. La segunda categoría incluye corporaciones y figuras de los sectores de la industria y el comercio, con empresas como ICL, Ahava, Electra y SodaStream. Otro grupo destaca nombres de los sectores inmobiliario y de inversión, mientras que otra categoría nombra a empresas israelíes del ámbito tecnológico y militar, como Elbit. A continuación, la lista da un giro más personal y polémico.

En una sección titulada «Sionistas en partidos políticos o representantes de organizaciones públicas activas en el apoyo al Estado sionista de Israel», la lista incluye a figuras destacadas como la ex periodista y actual política Ester Mieli, el ex embajador italiano en Israel Luigi Mattiolo y el ex presidente de la Comunidad Judía de Roma Riccardo Pacifici, entre otros.

La séptima categoría va dirigida a lo que el partido denomina «sionistas en los medios de comunicación y en la esfera cultural que apoyan o promueven el Estado sionista en Italia», y en ella figura una larga lista de conocidas figuras públicas. Entre ellos figuran numerosos periodistas como Maurizio Molinari, que ha sufrido repetidos ataques en los últimos meses por ser judío y proisraelí, y Emanuela Dviri, periodista italo-israelí y madre de Yoni Dviri, soldado israelí asesinado en Líbano, lo que la llevó a unirse al movimiento «Cuatro madres». La lista nombra también a la presidenta de la comunidad judía de Italia, Noemi Di Segni, junto con el rabino jefe de la comunidad judía de Roma, Riccardo Di Segni, y varios otros rabinos y periodistas judíos.

El Nuevo Partido Comunista de Italia defendió la lista, alegando que se creó en respuesta a lo que describió como una «campaña de desprestigio» contra Chef Rubio, una figura prominente que ha sido noticia desde el 7 de octubre por sus comentarios duramente antisemitas y antiisraelíes. Conocido por sus opiniones extremas contra Israel y su apoyo a los palestinos, el Chef Rubio -cuyo verdadero nombre es Gabriele Rubini- fue condenado recientemente por un tribunal italiano a eliminar de sus redes sociales las publicaciones incendiarias contra los judíos e Israel y a pagar una multa considerable por cualquier publicación no eliminada.

La publicación de la lista negra ha sido recibida con una condena casi universal en todo el espectro político italiano y en los medios de comunicación locales. El partido gobernante, los nacionalistas de derechas «Hermanos de Italia», pidieron a los partidos de izquierdas que denunciaran inequívocamente el acto. El Partido Democrático, de centro-izquierda, exigió una investigación parlamentaria.

«En las últimas horas, una organización antisemita autodenominada Nuevo Partido Comunista ha difundido una lista negra de personas, organizaciones y empresas que, según afirma, deberían ser objeto de ataques y boicots debido a sus vínculos con Israel y el mundo judío. Esta es una más en una larga serie de acciones antisemitas que se remontan a un período muy oscuro de la historia de Europa. Extendemos nuestro apoyo y solidaridad a todos los implicados», declararon varios parlamentarios del Partido Democrático.

El Ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, expresó su solidaridad con la comunidad judía y las personas mencionadas en la lista. «En nuestra sociedad no hay lugar para ningún acto de intolerancia ni para atentar contra la libertad de expresión y de pensamiento», declaró. El Presidente del Senado italiano, Ignazio La Russa, nacionalista de derechas, añadió: «Es profundamente preocupante que el Partido Comunista haya publicado en su página web una lista de políticos, periodistas y empresarios “culpables” de apoyar a Israel. Se trata de un acto grave e inaceptable, una violación de la libertad de pensamiento y una preocupante amenaza para la seguridad personal de los nombrados.»

La comunidad judía de Roma también condenó la lista en los términos más enérgicos, declarando: «Esta lista negra es otra señal alarmante del resurgimiento del antisemitismo, que cada vez levanta más la cabeza y la voz, y del nivel de su amenaza».

Al igual que otros países europeos, Italia ha experimentado un fuerte aumento de los incidentes antisemitas desde el 7 de octubre, incluyendo la incitación desenfrenada en los medios sociales y numerosas protestas violentas, en particular de los movimientos radicales de izquierda y organizaciones estudiantiles que han actuado violentamente en los campus de todo el país. Entre los incidentes hubo ataques a periodistas judíos, vandalismo en ferias que exhibían productos israelíes e incluso en una importante feria del libro, junto con actos violentos perpetrados también por la extrema derecha.