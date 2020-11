Netanyahu y Rivlin llaman para felicitar a Biden llamándolo «Presidente electo»

Itongadol/Agencia AJN.- Diez días después de que las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos declararan como ganador de las elecciones a Joe Biden, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y el presidente Reuven Rivlin llamaron el martes por la noche al líder demócrata para felicitarlo por su victoria en dos llamadas telefónicas separadas.

Ambos se refirieron al ex vicepresidente de EE.UU. como el presidente electo – una primicia para Netanyahu – poniendo fin a una larga saga en la que Israel fue visto como no dispuesto a tomar una posición sobre el resultado de las elecciones.

Aunque Netanyahu había felicitado previamente a Biden en una declaración general, no había dicho el cargo por la disputa que aún mantiene con el Presidente actual Donald Trump, quien se niega a reconocer la derrota electoral y recurrió a la justicia para revisar los resultados.

Descrita por la Oficina del Primer Ministro como una «cálida conversación», la llamada de Biden y Netanyahu fue programada al parecer hace varios días. Según se dijo, duró unos 20 minutos, e incluyó un compromiso conjunto de ambos de reunirse en un futuro próximo.

La oficina de Netanyahu emitió una breve declaración sobre la llamada, que decía en su totalidad: «El Primer Ministro Netanyahu habló esta tarde con el Presidente electo de los EE.UU. Joe Biden. En una cálida conversación, el Presidente electo reiteró su profundo compromiso con el Estado de Israel y su seguridad. El Primer Ministro Netanyahu dijo que el vínculo especial entre Israel y los EE.UU. es un componente fundamental de la seguridad de Israel y su política. Ambos acordaron reunirse pronto para discutir los numerosos temas de la agenda y reiteraron la necesidad de seguir reforzando la firme alianza entre los EE.UU. e Israel».

Las noticias del Canal 13 informaron que la llamada de Biden-Rivlin, «curiosamente», tuvo lugar antes de la llamada de Netanyahu-Biden. La oficina de Rivlin fue, por tanto, la primera en emitir una declaración, en la que informaba de que, en su conversación, el presidente israelí saludó al presidente electo de los Estados Unidos como «un amigo de larga data del Estado de Israel», subrayó que las relaciones van «más allá de la política partidista» y dijo que Israel «no tenía ninguna duda de que, bajo su liderazgo, los Estados Unidos están comprometidos con la seguridad y el éxito de Israel».

Speaking just now with President-elect @JoeBiden to congratulate him, I said that as a old friend of #Israel he knows our friendship is based on values beyond partisan politics. We have no doubt that under his leadership the United States is committed to our security and success. pic.twitter.com/BLh9Dxl8A3

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) November 17, 2020