Murió Monty Norman, el hombre de origen judío detrás de la canción de James Bond

Itongadol.- Monty Norman, el compositor y letrista de origen judío más conocido por la mundialmente famosa melodía de James Bond, murió este lunes a los 94 años, según dio a conocer el diario The Guardian, que confirmó la noticia con los familiares del artista. Norman, que nació en el barrio londinense de Stepney, era hijo de inmigrantes procedentes de Lituania.

La pasión por la música la tuvo luego de obsesionarse con The Beatles y Eric Clapton, comenzando a trabajar en la composición de canciones para obras de teatro con música rock, el género que le apasionaba. De hecho, el resto de su carrera se dedicó a la industria de los montajes, siendo una adaptación de Pinocho uno de sus últimos trabajos.

Norman recibió en 1962 el encargo de componer la banda sonora de «El satánico Dr. No». Recurrió a una melodía escrita para la adaptación inédita de la novela «Una casa para el señor Biswas», de V. S. Naipaul. De esta manera, la música que iba a acompañar la obra del autor que en 2001 ganaría el Nobel de literatura, quedó asociado para siempre con el agente 007.

Sin embargo, los productores del film habían quedado insatisfechos con el trabajo de Norman y encargaron a un joven John Barry que elaborase un nuevo arreglo para el tema. Desde entonces, Barry se llevó el mérito de la célebre pieza, hasta el punto de que Norman demandó en 2001 al Sunday Times por habérsela atribuido a su rival.

Otros créditos de Norman incluyen los musicales teatrales Songbook y Poppy, y música de cine para The Two Faces of Dr. Jekyll (1960), The Day the Earth Caught Fire (1961), Call Me Bwana (1963) y la miniserie de televisión Dickens of London (1976).