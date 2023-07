Los talibanes prohíben los salones de belleza para mujeres en Afganistán

Itongadol.- Los talibanes están prohibiendo los salones de belleza para mujeres en Afganistán, según declaró el martes un portavoz del gobierno.

Se trata del último recorte de los derechos y libertades de las mujeres y niñas afganas, tras los edictos que les prohíben la educación, los espacios públicos y la mayoría de las formas de empleo.

Mohammad Sidik Akif Mahajar, portavoz del Ministerio de Virtud y Vicio, dirigido por los talibanes, no dio detalles sobre la prohibición. Sólo confirmó el contenido de una carta que circulaba por las redes sociales.

La carta emitida por el ministerio, fechada el 24 de junio, dice transmitir una orden verbal del líder supremo, Hibatullah Akhundzada. La prohibición afecta a la capital, Kabul, y a todas las provincias, y da a los salones de todo el país un mes de plazo para cerrar sus negocios. Transcurrido ese plazo, deberán cerrar y presentar un informe sobre su cierre. La carta no explica los motivos de la prohibición.

Su publicación se produce días después de que Akhundzada afirmara que su gobierno ha tomado las medidas necesarias para mejorar la vida de las mujeres en Afganistán.

Esta afirmación suscitó las críticas de defensores de los derechos humanos y de la mujer en las redes sociales.

El martes, Naciones Unidas también declaró que estaba colaborando con las autoridades afganas para conseguir que se revocara la prohibición de los salones de belleza. La misión de la ONU en Afganistán, o UNAMA, recurrió a Twitter para instar a los talibanes a detener el edicto.

«Esta nueva restricción de los derechos de la mujer repercutirá negativamente en la economía y contradice el apoyo declarado a la iniciativa empresarial femenina», afirmó.

Anteriormente, la propietaria de un salón de belleza dijo que era el único sostén de su familia después de que su marido muriera en un atentado con coche bomba en 2017. No quiso dar su nombre ni mencionar su salón por temor a represalias.

Entre ocho y 12 mujeres visitan su salón de Kabul todos los días, dijo.

«Día a día, [los talibanes] están imponiendo limitaciones a las mujeres», dijo a The Associated Press. «¿Por qué sólo atacan a las mujeres? ¿Acaso no somos humanas? ¿No tenemos derecho a trabajar o a vivir?».

A pesar de las promesas iniciales de un gobierno más moderado que durante su anterior etapa en el poder en la década de 1990, los talibanes han impuesto duras medidas desde que tomaron Afganistán en agosto de 2021, cuando las fuerzas estadounidenses y de la OTAN se estaban retirando.

Han prohibido el acceso de las mujeres a espacios públicos, como parques y gimnasios, y han reprimido la libertad de prensa. Estas medidas han provocado un fuerte revuelo internacional, han aumentado el aislamiento del país en un momento en que su economía se ha hundido y han agravado la crisis humanitaria.