Itongadol.- Francia nombró al ex ministro de Relaciones Exteriores Jean-Yves Le Drian como enviado personal del presidente francés Emmanuel Macron para Líbano, una medida que se produce cuando el Líbano sigue sumido en una crisis política y carece de presidente.

El grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, suele intentar controlar quién se convertirá en presidente a pesar de que tiene sólo tiene un puñado de escaños en el parlamento.

Según un informe de AFP publicado el miércoles, el ex ministro de Asuntos Exteriores francés debe ayudar a encontrar un consenso que conduzca a una solución eficaz de la crisis.

El mandato del ex presidente Michel Aoun expiró en octubre de 2022

Entretanto, Aoun viajó el martes a Damasco para reunirse con el presidente sirio, Bashar Al Assad. Se trata del primer viaje a Damasco en años para Aoun.

Por otro lado, el medio Arab News señaló que «la oficina de medios de comunicación de Aoun emitió un comunicado en medio de especulaciones de que el fundador del Movimiento Patriótico Libre estaba buscando la intervención de Al Assad en las elecciones presidenciales libanesas en medio de diferencias con su aliado Hezbollah sobre la elección de los candidatos».

»Tanto el FPM [Movimiento Patriótico Libre] como el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, están alineados con Siria», agregó el artículo.

Aoun expresó que no buscaba la mediación de Assad en la crisis del Líbano. El régimen sirio ocupó Líbano durante treinta años, y no se marchó hasta 2005, después de que Hezbollah asesinara supuestamente al ex presidente libanés Rafic Hariri.

A juzgar por el informe, «Hezbollah respalda a Suleiman Frangieh, líder del Movimiento Cristiano Marada y conocido por su cercanía a Damasco. Pero el FPM se negó categóricamente a apoyar a Frangieh, aliándose con los partidos de la oposición para respaldar al ex ministro de Finanzas Jihad Azour».

Ambos movimientos, el de Francia y el de Aoun, ilustran la seriedad con la que los países empiezan a tomarse la crisis en Líbano. El vacío de poder no ayuda a la estabilidad de la región. Irán gana más influencia y Hezbollah puede operar como quiera, incluso más allá de lo que hace normalmente.