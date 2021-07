Los judokas israelíes siguen buscando una medalla mientras los nadadores brillan

ItonGadol.- Israel logró resultados impresionantes en la piscina después de un comienzo difícil el jueves cuando el contingente vaciló en el mar y en la colchoneta de judo, pero buscará darle la vuelta el viernes, ya que uno de los ex medallistas olímpicos del país estará en acción.

Uno de los favoritos de Israel para la medalla, Peter Paltchik, compitió en la categoría de -100 kg y se cayó de los Juegos Olímpicos después de perder su combate de repechaje mientras el contingente de judo continuaba buscando su primera medalla en la competencia. Las esperanzas eran altas para Paltchik, quien ingresó a los Juegos de Tokio en plena forma mientras buscaba compensar los decepcionantes resultados hasta la fecha en la disciplina.

El jugador de 29 años ganó su primera pelea sobre Itgonbaatar Lkhagvasuren de Mongolia a través de Waza-ari en la puntuación de oro. El siguiente paso para Paltchik fue el Campeón Mundial de 2016 Aaron Wolf de la nación anfitriona, ya que los dos lucharon cuerpo a cuerpo durante todo el combate. Sin embargo, con el tiempo acabando, Wolf anotó un Waza-ari que envió al israelí a la repesca donde se enfrentaría a la canadiense Shady Elnahas para un viaje al partido por la medalla de bronce.

Paltchik tomó el control de la pelea desde el principio y parecía tener la ventaja sobre Elnahas, nacida en Egipto, pero el joven de 23 años llevó la pelea a la prórroga de puntuación de oro y anotó un Ippon sobre el israelí para terminar su sueño olímpico en Japón.

“Esta es una de las cosas más difíciles con las que he tenido que lidiar en mi vida”, explicó Paltchik. “Ni siquiera sé cómo expresarme. Me siento fatal, simplemente horrible. Quería poder celebrar y ahora estoy sufriendo.

La mayor parte de la pelea fue en mis manos y vi que mi oponente se estaba cansando, pero de repente se me escapó entre los dedos. Di mi corazón y mi alma y por eso me duele tanto ahora ”.

También en judo, Inbar Lanir ganó su pelea de apertura de manera impresionante cuando eliminó a Munkhtsetseg Otgon de Mongolia en solo 18 segundos a través de un Ippon, lo que generó esperanzas de que tal vez la joven de 21 años, que estaba haciendo su debut olímpico, tuviera más magia. bajo la manga. Sin embargo, en los octavos de final, la medallista de oro europea sub-23 cayó ante la judoka brasileña Mayra Aguiar de 78 kg, sexta del mundo, en solo 20 segundos a través de Ippon para finalizar sus juegos de Tokio.

El viernes, el medallista de bronce olímpico de Río 2016, Ori Sasson, competirá en la categoría de + 100 kg, ya que buscará llevarse a casa la primera medalla de judo de Israel, mientras que Raz Hershko estará en acción en la categoría femenina de + 78 kg contra Tahani Alqahtani de Arabia Saudita.

La pelea entre el israelí y el árabe saudí levantó muchas cejas en todo el mundo con mucha presión sobre Alqahtani para que no se enfrente a Hershko. Sin embargo, el ministro de Deportes saudí ha autorizado que el partido se lleve a cabo y que Alqahtani no se retire. A principios de semana, Mohamed Abdalrasool de Sudán y Fethi Nourine de Argelia se retiraron para no enfrentarse a Tohar Butbul.

La competencia continuará el sábado y verá el evento por equipos de judo tanto para hombres como para mujeres.

En la piscina, Aviv Barzelay logró su boleto a las semifinales femeninas de 200 metros espalda con un tiempo de 2:11:13, bueno para el puesto 15 y una oportunidad de pasar a la final el viernes por la mañana.

“Esta fue mi primera vez en el agua y esperé este momento toda la semana”, dijo el joven de 19 años. «Mi objetivo es llegar lo más lejos que pueda y consultaré con mis entrenadores sobre lo que puedo hacer mejor mientras me preparo para las semifinales».

El equipo mixto de relevos 4×100 avanzó a la final cuando Anastasia Gorbenko, Andi Murez, Gal Cohen Groumi e Itay Goldfaden anotaron un tiempo de 3: 43: 94m, lo suficientemente bueno para el octavo lugar en la general y la oportunidad de sorprender el sábado por la mañana.

«Esto es una locura», exclamó Goldfaden. “Somos el primer equipo mixto israelí en avanzar a una final y todavía estamos en estado de shock. Este fue el nado de nuestras vidas «.

Gorbenko también habló sobre el logro.

“Increíble que este equipo sea el primero es tan especial para todos los que estamos aquí. No podemos esperar a la final «.

En la acción masculina, Tomer Frankel nadó los 100 m Butterfly en 51: 99s, lo que lo colocó en el puesto 21, pero no fue lo suficientemente bueno para avanzar a la siguiente etapa de la competencia. El viernes, Meiron Cheruti y Andi Murez participarán en los 50 m estilo libre.

Katy Spychakov no regresará de Tokio con una medalla al cuello a pesar de tener una actuación increíble en las carreras 10, 11, 12 de RS: X 12. Spychakov tuvo un día difícil el miércoles y se retiró de la carrera por la medalla después de caer al séptimo lugar , pero hizo absolutamente todo lo que estuvo a su alcance el jueves en un intento por ponerse en posición de subir al podio.

En la carrera 10, Spychakov terminó en primer lugar y siguió con el cuarto lugar en la carrera 11. La última carrera del día vio a Spychakov una vez más arrebatar el primer lugar, pero también necesitaba que sus oponentes flaquearan para competir por una medalla en Sábado. Sin embargo, eso no fue así, ya que Spychakov subió al sexto lugar y lo mejor que podrá terminar la competencia será en el cuarto lugar de la general.

En RS: X masculino, Yoav Cohen también fue eliminado de la contienda por la medalla después de comenzar el día en el séptimo lugar en la general. Cohen, quien estaba a una distancia sorprendente de permanecer en la carrera por una medalla, terminó la carrera 10 y 11 en sexto y cuarto lugar, respectivamente. Sin embargo, en la última carrera del día, Cohen terminó un decepcionante 12º y permaneció en séptima posición después de 12 carreras y entrará en el último día sin posibilidad de cerrar la brecha al tercer lugar.

Noya Baram y Shachar Tibi volvieron a la acción en el bote para dos personas 470 para mujeres mientras buscaban construir su cuarto puesto en su primer día de competencia el miércoles. Sin embargo, tuvieron un comienzo difícil y terminaron la carrera 3 en el puesto 14, pero pudieron salvar su segundo día de competencia en el agua con un tercer lugar en la carrera 4, que los colocó sextos en la general después de cuatro carreras. La pareja continuará su competencia el viernes con las carreras 5 y 6.

Shay Kakon regresó al agua después de un día libre en el evento radial de láser femenino y terminó la carrera 7 y 8 en los lugares 34 y 39, respectivamente, colocándola en la posición 35 en la general, ya que ahora se preparará para las carreras 9 y 10 el viernes por la mañana.

El atletismo comenzará el viernes cuando Diana Vaisman intentará clasificarse para los 100 metros femeninos, mientras que Selamawit Teferi participará en la clasificación de 5.000 metros. Hanna Minenko también estará en acción, ya que intentará clasificar para el Triple Jump, un evento que terminó en el quinto lugar de la general en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El sábado en tiro con arco, Itay Shanny se enfrentará a Chih-Chun Tang de Chinese Taipei en los octavos de final después de eliminar a dos de los principales competidores a principios de semana.