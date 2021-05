LIBERADOS SOSPECHOSOS DE DESASTRE DE TELEFÉRICO, UNO CON ARRESTO DOMICILIARIO

Itongadol.- Un juez italiano ordenó la liberación de la custodia de tres sospechosos en un desastre del teleférico que provocó 14 muertes, incluidos cinco miembros de la misma familia israelí, informaron medios locales el sábado por la noche.

Según el diario italiano La Stampa, el juez dictaminó que no había motivos para mantener a los tres hombres en la cárcel, ya que no podían huir y no había riesgo de que se manipularan las pruebas.

Se sospecha que los tres, el gerente del sitio del teleférico, su ingeniero y el director del servicio, aprietan el freno de emergencia en el teleférico.

Esto aparentemente impidió que el freno se activara después de que el cable de plomo del automóvil se rompió el 23 de mayo, lo que provocó que la cabina se hundiera 20 metros por la ladera de la montaña y matara a todos a bordo, excepto a un niño israelí de cinco años cuyos padres, bisabuelos y Su hermano de 2 años murió.

El teniente coronel de los carabineros Alberto Cicognani dijo la semana pasada que al menos uno de los tres sospechosos admitió lo sucedido.

Dijo que la abrazadera en forma de horquilla se había colocado en el freno de emergencia para desactivarlo porque el freno se activaba espontáneamente y evitaba que el funicular funcionara.

La abrazadera se colocó varias semanas antes del desastre como una solución temporal para evitar nuevas interrupciones del servicio en la línea del teleférico que lleva a los turistas a la cima del pico Mottarone con vista al lago Maggiore.

Todavía estaba en su lugar en la mañana del desastre, dijo Cicognani a Sky TG24.

Los cuerpos de los cinco israelíes, Amit y Tal Biran, su hijo Tom de dos años y los abuelos de Tal, Yitzhak Cohen y Barbara Konisky, fueron enterrados en Israel la semana pasada.

Eitan, de cinco años, está siendo tratado en el Hospital Regina Margherita de Torino y está acompañado por la hermana de su padre, Aya. Su estado es estable y no sufre ningún daño neurológico. Está completamente consciente y es monitoreado de cerca por médicos y psicólogos.