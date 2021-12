Las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán se reanudarán el jueves en Viena

Itongadol.- El diplomático europeo que preside las conversaciones nucleares entre Irán y las potencias mundiales dice que las negociaciones en Viena se reanudarán el jueves.

Enrique Mora dijo el miércoles en Twitter que las partes del acuerdo de Viena de 2015 se reunirán en la capital austriaca tras consultar con sus gobiernos en los últimos días.

Los diplomáticos europeos habían instado a Teherán a regresar con «propuestas realistas» después de que la delegación de Irán la semana pasada hizo numerosas demandas que fueron consideradas inaceptables por las otras partes del acuerdo: Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia.

Estados Unidos se retiró del acuerdo en 2018 bajo el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump. Su sucesor, Joe Biden, ha indicado que Estados Unidos está dispuesto a regresar, y otras potencias están informando a los diplomáticos estadounidenses en Viena.

El acuerdo de Viena, conocido formalmente como el Plan de Acción Integral Conjunto, estaba destinado a frenar el programa nuclear de Teherán a cambio de flexibilizar las sanciones económicas contra Irán.

Tras la decisión de Estados Unidos de retirar y volver a imponer las sanciones, Irán ha intensificado nuevamente su programa nuclear al enriquecer uranio más allá de los umbrales permitidos en el acuerdo. Teherán también ha restringido el acceso de los monitores del organismo de control atómico de la ONU a sus instalaciones nucleares, lo que genera preocupaciones sobre lo que el país está haciendo a puerta cerrada.

Las conversaciones, que se reiniciaron a fines del mes pasado en Viena meses después de su suspensión, tuvieron un comienzo accidentado, con Irán avanzando y sus socios negociadores expresando abiertamente su frustración y pesimismo.

Después de cinco días de conversaciones, Estados Unidos dijo que Irán no parecía ser serio. Los diplomáticos europeos acusaron a Irán de dar marcha atrás en promesas anteriores. Incluso Rusia, que tiene relaciones más sólidas con Irán, cuestionó el compromiso de Irán con el proceso.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a los periodistas el martes que no tenía esperanzas de una resolución satisfactoria de las conversaciones.

«Mientras seguimos creyendo que volver al cumplimiento del acuerdo es la mejor manera de avanzar, esa no es una perspectiva infinita», dijo Blinken, «porque lo que no permitiremos es que Irán, de hecho, se aguante en las conversaciones». y no presentar propuestas serias y significativas para resolver los problemas pendientes para volver al cumplimiento y, al mismo tiempo, avanzar en su programa «.

Cuando se le preguntó si tenía esperanzas, Blinken respondió: «‘Esperanza’ es probablemente una palabra que no usaría basándome en lo que hemos visto hasta ahora».