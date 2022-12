KKL realiza su segundo Congreso de Líderes Cristianos Latinoamericanos en Jerusalem

(Enviado especial desde Jerusalem) ItonGadol.- Con la presencia de destacadas personalidades de Latinoamérica, el Keren Kayemet LeIsrael (KKL) realizó en Jerusalem su segundo congreso de líderes cristianos.

En la ceremonia de apertura, una de las oradoras fue la directora del KKL para Latinoamérica, España y Portugal, Nili Pitchon, quien destacó que la iniciativa se realizó en conjunto con la Organización Sionista Mundial (OSM).

“Estas dos organizaciones, el KKL y la OSM, se fundaron hace más de 100 años cuando Israel todavía no existía, pero fueron fundadas justamente para su creación. El KKL por ejemplo, lleva 120 años. Su objetivo era preparar la tierra de Israel para el retorno del pueblo judío después de más de 2000 años de exilio. Los judíos en el mundo entero participan de este mérito poniendo cada uno monedita por monedita, cada uno ponía lo que podía y aun lo que no tenía, para participar. Teníamos el deber y ese deber continúa. Hoy en día tenemos el mérito de tener un Estado, pero tenemos que seguir cuidando y reforzando la tierra de Israel”, expresó Pitchon.

“La fundación de nuestro Estado no fue menos que un milagro, un milagro que logramos gracias a la ayuda de todos en el mundo entero. Hablamos de milagro porque de otra manera no podríamos justificar que este país tan pequeño, con una población mundial tan escasa, con tantos enemigos siga existiendo. Y seguimos estando aquí y el milagro sigue cumpliéndose día a día. Y le doy las gracias al señor por eso, por permitir a mi pueblo seguir estando y existiendo en cada momento de la vida, y sobre todo aquí, en Tierra Santa”, agregó.

Además, Pitchon agradeció la presencia de los 43 líderes de 15 países de Latinoamérica. “Bienvenidos al ombligo del mundo, el corazón del mundo, en donde todas las miradas están puestas, las buenas y las malas”, expresó.

Durante el congreso, que comenzó del 27 de noviembre, los participantes realizaron una enorme cantidad de actividades. Hicieron una visita guiada por la Sede Central de las Instituciones Nacionales de Israel y el «Museo del Libro de Oro» de KKL. Recorreremos callejuelas y rincones de la ciudad vieja, pisando las mismas piedras que desde hace 3000 años han jugado un papel crucial en la historia de la humanidad.

En el evento de apertura también dirigió unas palabras Hernán Felman, ex vicepresidente mundial del KKL, que se retiró de la institución después de 17 años de trabajo ininterrumpido.

“Esta historia comenzó a principios de año con una llamada telefónica que me hizo Eduardo Gómez, con la idea de hacer un congreso contra el antisemitismo. Ya habíamos hecho un congreso de pastores hace unos años, también exitoso. Rápidamente, compré la idea pero hacía falta un socio para poder financiarlo, por lo que llamé por teléfono a Yaakov Hagoel, el presidente de la OSM, que es un hermano para mí, y recibí una respuesta positiva inmediatamente. De hecho, al otro día se confirmó que lo hacíamos”, junto al Pastor Eduardo Gómez, estacó Felman.

“Estoy muy orgulloso de que estén todos presentes acá y que podamos acobijar en este rincón de Jerusalem a tantos buenos amigos del Estado de Israel. La historia de Israel está envuelta en muchos círculos de países amigos, pero hay un país que se destaca por su amistad y que lo tengo en un rincón profundo del corazón, y ese país es Guatemala. Tenemos el orgullo de tener presentes acá tanto a Jimmy Morales como a su señora Patricia, a quienes ya recibí en Israel en otras ocasiones. Guatemala es un país único, tenemos a muchos países amigos en Latinoamérica pero Guatemala tiene un rincón especial en el corazón de todos los israelíes. Y de haber visitado tantas veces Guatemala sé que los guatemaltecos tienen a Jerusalem en particular y a Israel en general su corazón. Si bien Guatemala fue el segundo país en trasladar su Embajada a Jerusalem, para mí el efecto moral y de cariño entre Israel y Guatemala es mucho más fuerte con el segundo país que con el primero que trasladó la Embajada. El presidente Morales fue quien tuvo el honor y el hecho histórico de trasladar la Embajada y es una deuda que tendremos siempre con Guatemala y con el presidente Morales”, afirmó Felman.

“Yo soy viudo, me casé hace más de 50 años con mi querida señora, que falleció hace 15 años, y un rato más tarde de que la enterramos estuve buscando fotos y cosas viejas, y entre ellas encontré un recibo del KKL en el que nos agradecían a ella y a mí por haber permitido hacer una colecta del KKL el día de nuestro casamiento. Y nos daban un recibo de 3000 pesos argentinos aproximadamente, que en aquel momento imagino habrá sido mucho dinero. Es decir que nuestra vida siempre estuvo envuelta por el KKL, en crear y plantar otro árbol en Israel, en comprar otro trozo de tierra. Latinoamérica fue responsable de algo así como el 7% de compras que hizo el KKL y no se olviden que no fueron donaciones de personas ricas, estamos hablando de principios de siglo, eran todos inmigrantes recién llegados, se trató de una donación popular, de monedas. Nosotros al colegio judío íbamos los viernes y todos llevábamos una moneda para poner en la alcancía del KKL”, manifestó.

Durante el segundo día del congreso, los líderes cristianos participaron en el bautismo en el rio Jordán del sitio bautismal de Qasser Al-Yehud, (¨el Castillo Judío¨), sitio por donde Yeoshua (Josué) Bin-Nun guió al Pueblo Judío en su salida de Egipto para entrar finalmente en la Tierra de Israel.

También hicieron una visita guiada por la Universidad de Ariel en Samaria, un recorrido por el Centro de Investigación de la universidad y un reconocimiento de Samaria a través del Camino de los Patriarcas.

En la apertura del congreso también brindó sus palabras el pastor Louder Garabedian de Uruguay, quien manifestó: “Quiero darles a los distinguidos representantes de cada país la más cordial de las bienvenidas y un profundo agradecimiento donde simboliza toda nuestra amistad y amor incondicional hacia el KKL. Hoy en la mañana hablé con Yoed Magen, embajador de Israel en Uruguay, y les quiere transmitir, distinguidos amigos del KKL un gran saludo.

Quiero que de parte de la directiva de la Alianza evangélica del Uruguay reciban nuestros saludos. Dialogué con el presidente de la Alianza evangélica Latina, la cual representa 130 millones de cristianos evangélicos desde hispano parlantes de EEUU hasta Punta Arenas, Ushuaia, pasando y atravesando el Océano Atlántico para llegar a España con más de 570.000 iglesias. Tuve la oportunidad de llevar a un emisario de origen judío que trabaja en la diáspora para recaudar fondos en la junta internacional de la directiva de la alianza evangélica latina y les dije lo que expresé hace tres años en este lugar: Nosotros los cristianos evangélicos nos sentimos aliados, amigos incondicionales del pueblo israelí. Esto implica que nuestra estrategia hacia Israel, no se basa en políticas mezquinas, que nuestro amor no es por un interés humano, que nosotros no tenemos una logística política”.

“Nosotros tenemos la impronta, donde la Torá, nuestro referente máximo, nos dice: ‘Aquel que bendiga mi pueblo será bendecido y aquel que lo maldiga será maldecido y de lo más profundo de nuestras entrañas bendecimos al pueblo de Israel, lo amamos’. Somos los amigos incondicionales de Israel, donde millones de cristianos todos los días oran por la paz de Israel. Eso es lo más relevante y la muestra más sofisticada que ustedes tienen un ejército de hombres y mujeres de Dios”, agregó.

Los participantes del evento también tuvieron un encuentro con Dany Dayan, presidente del directorio del Museo del Holocausto “Yad Vashem” y ex cónsul de Israel en Nueva York.

También hicieron un recorrido guiado por el Monte Hertzl, el cementerio nacional de Israel, donde están enterrados las principales figuras históricas de Israel y el sionismo

El congreso cerró con las conferencias “El antisemitismo moderno”, brindada por Itamar Strenberg, auspiciada por el Departamento de Lucha Contra el Antisemitismo de la Organización Sionista Mundial; «La situación de los cristianos en Israel y en Medio Oriente», por Elías Zarina, un activista social árabe-cristiano, fundador de la organización “Iniciativa Jerosolimitana”; la conferencia del ex presidente Jimmy Morales, Eduardo Gómez, Miguel Muñoz “Diplomacia basada en religión”, y “KKL, una historia de redención de tierras”, dirigida por Ronnie Vinnikov, director de la División de Recursos y Relaciones Internacionales de Keren Kayemet.

Entre los participantes del congreso, se encontraban los líderes cristianos Rafael Pedace de Argentina, Patricio Montes de Chile, Raúl Rubio y Eduardo Gómez de Colombia, Ronald Vargas y Gonzalo Ramírez de Costa Rica, Aaron Cortés, Mario Bramnick de Estados Unidos, Alfredo Brito y Henry Túchez de Guatemala, Eduardo Concha de Perú, Alexis Medina de Uruguay, Gilberto Rocha de México, Braulio Portes y Lucy Cosme de República Dominicana, Javier Padilla de Perú, Gerardo Amarilla de Uruguay, Roderick Burgos de Panamá, José Piñero de Venezuela, Sergio Handal de México, Reinaldo Siqueira y Olgálvaro Bastos de Brasil, Marcos Paz de Honduras, Gustavo García Arias de Colombia, Mynor Vargas y Carlos Gonzalez de Guatemala, y Sócrates Quispe de Brasil.