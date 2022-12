Kanye West pide a los judíos que «perdonen a Hitler» durante una entrevista

Itongadol.- Kanye West defendió el lunes por segunda vez en una semana a Adolf Hitler, el líder de los nazis que asesinó brutalmente a seis millones de judíos en el Holocausto, instando a los judíos a «perdonar a Hitler» en una conversación con el fundador de Proud Boys, Gavin McInnes. El supremacista blanco Nick Fuentes medió en la entrevista.

West reiteró su postura de que los judíos no pueden decirle a quién puede y a quién no puede amar y añadió que «no pueden imponer su dolor a todos los demás.»

«Pueblo judío, perdonad hoy a Hitler», dijo. «Dejadlo ir. Dejadlo ir. Dejad de intentar imponerlo a los demás».

West afirmó que los judíos dieron mala reputación a Hitler porque «les molestaba que Hitler les echara del país».

Además, el rapero comparó el Holocausto con el aborto. «El Holocausto no es el único holocausto. Así que para que tomen eso y reclamen cuando tenemos abortos ahora mismo. Eso es eugenesia. Eso es genocidio. Es un holocausto al que nos enfrentamos ahora mismo».

También repitió el estereotipo de que los judíos controlan los medios de comunicación y la política diciendo que está mal porque la gente judía no cree que Jesús sea el «rey de todos los reyes» y el verdadero rey de los judíos.

«Creo que los judíos (sic.) como el Mossad y Rahm Emanuel y Bibi Netanyahu y todos ellos, creo que realmente se han ablandado aquí. Como si estuviera llegando a caminar y decir la verdad en voz alta, ya sabes», dijo West, y agregó que Estados Unidos necesita ser «dirigido por líderes cristianos que no se inclinan ante Jared Kushner, que no se inclinan ante Rahm Emanuel.»

La conversación entre West y McInnes fue definida por este último como un intento de «evitar que West se convierta en un antisemita, en un nazi.»

«Voy a hablar con él fuera de la cornisa y traerlo de vuelta a la comprensión de que nuestro problema son las élites liberales de todas las razas, Kamala Harris es un problema importante. Barack Obama es un gran [problema]. Barack Obama es quien empezó todo este lío. Yo diría que no estábamos realmente en el racismo antes de que él llegara», dijo McInnes.

McInnes señaló que los recientes comentarios de West en el podcast InfoWars de Alex Jones podrían ser «malos para una campaña presidencial, como mínimo». West rechazó la afirmación diciendo «[Yo] creo que es genial para una campaña presidencial. Sí, tener a alguien que es honesto, que entiende el estado del mundo. Y que está dispuesto a escuchar lo que necesita el pueblo estadounidense».

McInnes subrayó que creía que los medios de comunicación estaban controlados en gran medida por judíos que son «élites liberales, gente con un alto coeficiente intelectual, blancos», añadiendo que la mayoría de estas personas son «judíos seculares, ateos» y que él no «ve a [George] Soros como judío».

«Hay una especie de ADN de lemming en la gente blanca en la que cuando alcanzan cierto éxito, simplemente quieren tirarse por un precipicio. Y no me gusta cuando los judíos son arrastrados a eso, porque cuando pienso en mis amigos judíos, ortodoxos e incluso en mis amigos jasídicos, estas personas son conservadores que apoyan a Trump, ya sabes, patriotas estadounidenses, y los judíos que están siendo agrupados en este tipo de suicidio cultural etno-masoquista tienden a no ser realmente judíos», dijo el líder de los Proud Boys.

West respondió que «los mete a todos en el mismo saco», diciendo que «por eso el tuit decía el pueblo judío».

McInnes respondió poniendo como ejemplo que las personas de raza negra están sobrerrepresentadas en los delitos violentos y subrayó que, a pesar de ello, él no da por sentado que una persona de raza negra con la que se encuentra es un delincuente. «Empiezas de cero cada vez que conoces a alguien. ¿Haces eso con los judíos?». West respondió «no».

West añadió que considera que el voto judío es insignificante en EE.UU. y procedió a afirmar que los judíos «dirigen América» y «tienen asustada a China.» El rapero declaró que no cree que los judíos dirijan Rusia, pero cambió de opinión después de que McInnes afirmara que muchos oligarcas rusos son judíos.

West declaró además que le dijo a Elon Musk que no comprara Twitter ya que iría a la quiebra «a menos que te inclines ante el pueblo judío.»

Cuando McInnes le preguntó qué pensaba «hacer con los judíos» West si teóricamente llegara a ser presidente, el rapero respondió que «[los judíos] tienen que trabajar para los cristianos. Contrataría a una persona judía si supiera que no es un espía, y recogiera su teléfono y le siguiera a su casa y tuviera una cámara en su salón».

«Amo a la gente judía. Me encanta toda la gente. Me encanta la gente que tiene como, cancelado mis cuentas, y todo eso, pero no deben ser las personas a cargo. Es lo que estoy diciendo. Ya han tenido su racha».

Después de la entrevista, McInnes declaró que no cree que West sea antisemita. «Ni siquiera sé cuánto le gusta Hitler. ¿Quiere decir que le gusta como a ti te gusta Darth Vader? No, realmente no lo entiendo».