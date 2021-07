Juegos Olímpicos: Por primera se vez realizó un minuto de silencio para recordar a las víctimas de la masacre de Múnich

Itongadol/Agencia AJN.- Por primera vez en una ceremonia de apertura de Juegos Olímpicos, se realizó hoy en Tokio un minuto de silencio en homenaje a las víctimas israelíes de la masacre de Múnich de 1972.

Durante los Juegos Olímpicos de 1972, 11 atletas y entrenadores israelíes fueron asesinados por ocho terroristas palestinos en Múnich.

Las familias de las 11 víctimas habían pedido durante mucho tiempo al Comité Olímpico Internacional (COI) que guardara un minuto de silencio en la ceremonia de apertura, pero se les había negado hasta este viernes.

En 2012, el COI rechazó una campaña internacional en apoyo de un minuto de silencio para honrar a las víctimas de la masacre de Múnich, y el entonces presidente del COI, Jacques Rogge, lo calificó de “inapropiado”.

Dos días antes de los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil, una ceremonia especial celebrada por funcionarios brasileños e israelíes honró a los asesinados en Múnich.

En Tokio, también se realizó un minuto de silencio en honor a las víctimas del COVID-19 en todo el mundo.

El primer ministro Naftalí Bennett twiteó hoy expresando su gratitud a Japón.

I’d like to express my appreciation to #Japan 🇯🇵 for holding the #Tokyo2020 during these challenging times and to express my full confidence in their success.

Wishing the largest ever #Israeli 🇮🇱 team the best of luck in the #OlympicGames !@JPN_PMO @sugawitter @Tokyo2020

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) July 23, 2021