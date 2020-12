Israel y grupos judíos critican fallo de la corte de la Unión Europea que prohíbe la matanza kosher

Itongadol.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una resolución que fue interpretada como un golpe a la industria de carne kosher al dictaminar que las autoridades nacionales pueden ordenar el aturdimiento obligatorio de los animales antes del sacrificio.

El fallo fue denunciado por Israel y grupos religiosos por atacar sus tradiciones, y responde a una regulación impuesta en Bélgica que prohíbe la matanza de ganado sin aturdimiento.

La orden en cuestión se emitió en 2017 y se implementó en 2019, y los activistas por los derechos de los animales argumentaron que la medida reduciría el sufrimiento del ganado. Pero la regulación provocó una controversia pública, y sus defensores la describieron como impulsada por consideraciones de derechos de los animales y los críticos argumentaron que frenaba las libertades religiosas.

Se consideró que la medida prohíbe efectivamente las tradiciones judía kosher y halal musulmana, que requieren que el ganado esté consciente cuando se les corta la garganta.

“El tribunal concluye que las medidas contenidas en el decreto permiten lograr un equilibrio justo entre la importancia que se concede al bienestar animal y la libertad de los creyentes judíos y musulmanes de manifestar su religión”, dijo el fallo, según la agencia de noticias francesa AFP .

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel denunció el fallo por “enviar un mensaje severo a todos los judíos europeos”.

“Más allá del hecho de que esta decisión daña la libertad de culto y religión en Europa, un valor fundamental de la UE, también indica a las comunidades judías que el estilo de vida judío no es deseado en Europa. Es importante que se encuentre una manera de cambiar la decisión y permitir que los ciudadanos judíos de la UE realicen prácticas judías”, transmitió el ministerio en un comunicado.

Una organización que agrupa a los grupos judíos en Bélgica calificó la decisión como una “negación de la democracia” que no respetó los derechos de los grupos minoritarios.

“La lucha continúa, y no admitiremos la derrota hasta que hayamos agotado todos nuestros recursos legales, lo que aún no es el caso”, dijo a la AFP el jefe de la Federación Belga de Organizaciones Judías, Yohan Benizri .

El Congreso Judío Europeo sostuvo que el fallo “socava gravemente” el derecho a realizar prácticas religiosas judías.

El presidente del EJC, Moshe Kantor, anticipó que el grupo apelaría el fallo del tribunal y advirtió que era “un duro golpe para la vida judía en Europa y, en esencia, les dice a los judíos que nuestras prácticas ya no son bienvenidas. Decirles a los judíos que sus costumbres no son bienvenidas es solo un paso de decirle a los judíos que ya no somos bienvenidos.

“Las comunidades judías de Europa no descansarán hasta que nuestros derechos fundamentales sean afirmados y protegidos bajo todo el peso de la ley europea”, subrayó.

El fallo también fue denunciado por el rabino Menachem Margolin, director de la Federación Belga de Organizaciones Judías y la Asociación Judía Europea.

“Este es un día triste para los judíos europeos. Desde hace décadas, a medida que los derechos de los animales se han puesto de moda, la matanza kosher ha sido objeto de un ataque implacable y está sujeta a repetidos intentos de prohibirla”, sostuvo el religioso que definió como “falsa” la premisa de que “la matanza kosher es más cruel para los animales”.

“Lo que hace el fallo de hoy es colocar el bienestar animal por encima del derecho fundamental a la libertad de religión. En pocas palabras, la bestia tiene preferencia sobre el hombre”, dijo. “Qué mensaje tan terrible para enviar a los judíos europeos, que usted y sus prácticas no son bienvenidos aquí. Esta es una negación básica de nuestros derechos como ciudadanos europeos”, agregó.

La Conferencia de Rabinos Europeos emitió un comunicado en el que calificó el fallo “contradictorio”. “Las prohibiciones ya han tenido un impacto devastador en la comunidad judía belga, provocando escasez de suministro durante la pandemia, y todos somos muy conscientes del precedente que esto establece que desafía nuestros derechos a practicar nuestra religión”, citó AFP la declaración del CER.

“Ahora nos enfrentamos a una situación en la que, sin consultar a la comunidad judía local, se ha implementado una prohibición y las implicaciones para la comunidad judía serán duraderas”, expresó. “Europa necesita reflexionar sobre el tipo de continente que quiere ser. Si valores como la libertad de religión y la verdadera diversidad son parte integral, entonces el sistema legal actual no refleja eso y necesita ser revisado urgentemente”, concluyó.