Israel proporcionó información sobre drones iraníes de Rusia a Ucrania

Itongadol.- Israel ha estado proporcionando a Ucrania «información básica» sobre los aviones no tripulados iraníes utilizados por Rusia en su invasión, aseguró The New York Times.

Un alto funcionario israelí habría informado al Times sobre el intercambio de inteligencia, y que una empresa privada israelí también estaba dando a Ucrania imágenes por satélite de las posiciones de las tropas rusas.

Las fuerzas rusas han estado utilizando diversas variantes de drones iraníes en su campaña en Ucrania desde al menos agosto, según han confirmado funcionarios ucranianos, estadounidenses y británicos en informes de inteligencia separados.

En particular, Moscú ha estado utilizando el dron suicida Shahed-136. Sin embargo, el vehículo aéreo no tripulado (UAV) ha tenido un éxito limitado.

«Estos UAV son lentos y vuelan a baja altura, lo que hace que las aeronaves solitarias sean fáciles de apuntar con las defensas aéreas convencionales», dijo el miércoles el Ministerio de Defensa del Reino Unido, pero señaló que «hay una posibilidad real de que Rusia haya logrado algún éxito atacando con varios UAV al mismo tiempo».

Las tensiones diplomáticas han aumentado entre Ucrania e Irán por el suministro de drones a Rusia, lo que ha supuesto la retirada de la acreditación del embajador en Kiev y la reducción de la misión diplomática.

Funcionarios iraníes y rusos han negado el uso de vehículos aéreos no tripulados iraníes en Ucrania. En un discurso pronunciado el 6 de octubre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se burló de los desmentidos, diciendo que «la gente los ve en el cielo.

Los derribamos. Pero nos dicen que supuestamente no hay drones iraníes en Ucrania. Pues bien, encontraremos la forma de asegurarnos de que no quede ninguno».

El ejército ucraniano afirma haber derribado muchos de los Shahed-136 lanzados por Rusia. En un bombardeo realizado el lunes, el 60% de la flota de 86 drones habría sido derribada.

Además de la ayuda de inteligencia no confirmada, Israel ha estado proporcionando a Ucrania ayuda no relacionada con el combate.

El 27 de julio, Israel envió 25.000 raciones de comida a Ucrania. El 14 de julio, el Ministerio de Defensa envió 1.500 cascos, 1.500 chalecos de protección, cientos de trajes de protección contra minas, 1.000 máscaras antigás y docenas de sistemas de filtración de materiales peligrosos. En mayo, Israel envió 2.000 cascos y 500 chalecos antibalas para uso civil y de emergencia.

Israel se ha mostrado reacio a suministrar armas de combate a Ucrania debido a su preocupación por la respuesta que pueda dar Rusia en Siria. Jerusalén ha estado llevando a cabo una campaña aérea contra los recursos militares iraníes en Siria, y Rusia ha estado realizando patrullas aéreas conjuntas con las fuerzas sirias. Los analistas han expresado su preocupación por el endurecimiento de Rusia en los cielos sirios contra las incursiones israelíes por el apoyo implícito a Ucrania.