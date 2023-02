Israel enviará ayuda a Turquía y Siria, afectadas por el terremoto, cuando se superan los 1.000 muertos

Itongadol.- Funcionarios israelíes declararon que están preparados para enviar ayuda médica y de rescate tras el mortífero sismo que sacudió Turquía durante la noche, dejando más de 1.000 muertos y muchos más heridos.

Las FDI se están preparando actualmente para enviar una delegación de ayuda, tras el terremoto ocurrido esta noche en Turquía. La salida de la delegación es posible bajo la dirección del Primer Ministro y el Ministro de Defensa.

El Comando del Frente Nacional lidera la preparación de las FDI sobre el asunto en cooperación con las armas y las alas, junto con el Ministerio de Defensa.

El sismo, de magnitud 7,8, se sintió también en varias regiones de Israel, así como en Siria, donde se informó de la muerte de más de 300 personas. El Primer Ministro Benjamin Netanyahu envió sus condolencias a los «ciudadanos de Turquía en sus difíciles momentos tras el sismo que sacudió nuestra región».

«A petición del gobierno turco, he dado instrucciones a todas las autoridades para que se preparen inmediatamente para proporcionar asistencia médica y de rescate. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa ya están en contacto con sus homólogos y en las próximas horas concretaremos la salida de la delegación lo antes posible», declaró el primer ministro.

Netanyahu añadió que Israel está dispuesto a extender también su ayuda a las víctimas sirias. «Ordené enviar, a petición del gobierno turco, equipos de rescate y ayuda médica», dijo Netanyahu en una ceremonia en un hospital cerca de Tel Aviv. «Dado que también se recibió una petición para hacer esto por muchas víctimas del sismo en Siria, di instrucciones para hacerlo también», dijo.

Esta misma mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, ordenó a su ministerio preparar un «programa de ayuda rápida».

«Nuestros corazones están con las víctimas y deseamos a los heridos una pronta recuperación. He dado instrucciones al Ministerio de Asuntos Exteriores para que dirija un programa de ayuda rápida a Turquía para hacer frente a la grave catástrofe», declaró.

El número de víctimas ascendió a casi 500 muertos en ambos países. No hay noticias de víctimas entre los israelíes.

El Ministro de Defensa, Yoav Gallant, también dio instrucciones al ejército israelí y a su ministerio para que se preparen para el suministro de ayuda humanitaria.

«He hablado con el ministro de Defensa, Hulusi Akar, para asegurarle que Israel está con el pueblo de Turquía en este día difícil. Estamos preparados para desplegar equipos de búsqueda y rescate y ayuda. Envío mis condolencias a las familias afectadas y mis oraciones a los heridos», declaró Gallant.

El servicio nacional de emergencias médicas y catástrofes de Israel, Magen David Adom, junto con la Cruz Roja israelí, se puso en contacto con colegas de Turquía y Europa y «ofreció ayuda humanitaria y médica».

«Magen David Adom tiene experiencia en la asistencia en situaciones de catástrofe y nuestros profesionales están siguiendo de cerca el desastre del sismo en Turquía y están preparados para prestar la ayuda que sea necesaria», señalaron en un comunicado.

Ihud Hatzla, la organización nacional de voluntarios, también anunció que está preparada para enviar una delegación de personal médico a Turquía.

«En cuanto nos enteramos de la magnitud de la catástrofe, realizamos una evaluación inicial de la situación para recopilar datos tras el desastre. A primera hora de la mañana me puse en contacto con los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Sanidad y con el jefe de la Asamblea Nacional, y les informé de que estamos preparados para enviar una delegación especial de ayuda humanitaria que incluirá médicos, paramédicos, sanitarios y voluntarios de unidades de rescate y salvamento con equipos médicos y humanitarios para prestar ayuda inmediata a los miles de víctimas», declaró el director general de la Unión de Rescate, Eli Polak.

El Presidente Isaac Herzog también aseguró a Turquía que Israel está dispuesto a «ayudar de cualquier forma posible».

On behalf of the Israeli people, I am deeply saddened by the enormous disaster that has befallen Türkiye following last night's earthquake. My condolences to President Erdoğan and the Turkish people for the loss of life and destruction of livelihoods.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) February 6, 2023