Israel, Austria y Dinamarca ponen en marcha una iniciativa conjunta de vacunación contra el coronavirus

Itongadol.- Israel, Austria y Dinamarca planean trabajar juntos en el desarrollo y la producción de vacunas para futuras pandemias y variantes del COVID-19, según anunciaron los líderes de los países juntos en Jerusalem el jueves. «Los esfuerzos para la producción de futuras vacunas es algo que tenemos que hacer, porque probablemente necesitaremos protección para el futuro», dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. «Tuvimos el SARS, el Ébola y otras enfermedades, y ahora tenemos el COVID. Tenemos que asegurarnos de que podemos proteger a nuestra gente y también ayudar a otros países y a la humanidad en general», agregó el mandatario.

La inversión conjunta en instalaciones de producción de vacunas, añadió Netanyahu, «refleja el respeto que nos tenemos mutuamente, y la confianza que tenemos en trabajar juntos para proteger la salud de nuestro pueblo».

Netanyahu expresó su orgullo por los «realmente excelentes» servicios sanitarios de Israel, señalando que el Centro Médico Sheba, en Tel Hashomer, fue clasificado como uno de los 10 mejores hospitales del mundo. Contó que en el Centro Médico Sourasky (Ichilov) de Tel Aviv se está desarrollando un medicamento que se toma con un inhalador y que ha demostrado su eficacia en el tratamiento del COVID-19 en los primeros ensayos.

«Queremos tener vacunas y fármacos terapéuticos para los casos en que las vacunas no funcionen», agregó.

La iniciativa de producción local de vacunas ha «galvanizado la imaginación del mundo», dijo Netanyahu. «Acordamos que si otras naciones quieren unirse a nosotros, lo discutiremos entre nosotros y les daremos la bienvenida».

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que los tres países tienen un buen punto de partida para el proyecto, porque tienen industrias biológicas muy desarrolladas. «Podemos aunar nuestros conocimientos en una especie de esfuerzo colectivo para garantizar un acceso mejor y más fiable a las vacunas», dijo.

«También nos gustaría explorar [juntos] una posible cooperación en materia de ensayos clínicos», añadió Frederiksen, quien aseguró que la reunión le proporcionó «mucha inspiración sobre cómo podemos trabajar más estrechamente cuando se trata de capacidades de investigación y producción».

Por otro lado, el canciller austriaco Sebastian Kurz elogió los esfuerzos de Netanyahu para negociar una pronta y rápida puesta en marcha de la vacuna para Israel. «En este momento, el mundo mira a Israel con admiración porque, bajo su liderazgo, Israel es el primer país del mundo en vacunar a su población», dijo a Netanyahu. «Israel es el primer país del mundo que demuestra que es posible vencer el virus».

Many thanks for your hospitality @netanyahu! It is good to be in #Israel today with @Statsmin PM Frederiksen. We have closely cooperated with #Israel and #Denmark since the start of the #COVID19-pandemic. pic.twitter.com/gHgoXrjBht

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 4, 2021