Israel y España comparten conocimientos sobre la vacuna del COVID-19 afianzando sus relaciones diplomáticas

Itongadol/Agencia AJN.- En un acto que marca las estrechas relaciones entre Israel y España, expertos médicos de ambos países se reunieron el lunes en un evento especial dedicado a la exitosa campaña de vacunación israelí.

El evento en línea fue realizado por la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado español y organizado por ELNET, una organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer las relaciones entre Europa e Israel, junto con la Embajada de Israel en España.

El representante israelí elegido para participar en el evento fue el profesor Ran Balicer, Director de Innovación de Clalit y presidente del equipo nacional de expertos asesores israelíes en COVID-19. Balicer presentó la estrategia de Israel para llevar a cabo su campaña de vacunación a nivel nacional, señalando que «el caso de Israel es único» debido a su corta edad, su pequeño tamaño y su sistema sanitario, lo que facilita las cosas desde el punto de vista logístico.

«La comparación con cualquier país europeo es injusta en términos de números. Estamos muy acostumbrados a prestar atención comunitaria, por lo que la apertura de centros de vacunación nos ha resultado fácil. Aquí todo el mundo puede inscribirse fácilmente en la vacunación a través de sus teléfonos móviles», explicó Balicer, señalando que existen opciones de inscripción de baja tecnología para la población de mayor edad si es necesario.

