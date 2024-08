Informe: El Cairo presentará hoy una propuesta actualizada para el Corredor Filadelfia a Hamás

Itongadol/AJN.- Se espera que El Cairo presente hoy una propuesta actualizada para el Corredor Filadelfia al líder de Hamás, Yahya Sinwar, según el medio de comunicación hebreo Ynet, tras las conversaciones con un equipo negociador israelí celebradas ayer.

Citando fuentes anónimas familiarizadas con las negociaciones, Ynet afirmó que se ha avanzado en la resolución de los desacuerdos entre Jerusalem y El Cairo sobre cuestiones relativas al futuro de la ruta fronteriza entre Gaza y Egipto.

El informe no ofrece ninguna información sobre los detalles de la propuesta actualizada supuestamente presentada a Hamás.

El primer ministro Benjamín Netanyahu ha insistido en que Israel no retirará sus tropas de la zona fronteriza, ni siquiera en caso de que se llegue a un acuerdo, argumentando que es vital que permanezcan allí para impedir que Hamás se rearme.

Hamás ha dicho que la cuestión no tiene solución y que no aceptará nada que no sea una retirada total de las tropas israelíes.