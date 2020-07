Holocausto: EE.UU. criticó a los países de Europa por la falta de compensación a los sobrevivientes

Itongadol.- Estados Unidos criticó a varias naciones de Europa oriental y central, incluida Polonia, por no compensar a las víctimas del Holocausto, sus familias y comunidades por los bienes incautados durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial a medida que disminuye el número de sobrevivientes debido a la edad.

En un informe emitido el miércoles, el Departamento de Estado denunció a Bosnia, Bielorrusia, Ucrania y particularmente a Polonia por no haber actuado en reclamos de restitución. Croacia, Letonia y Rusia también fueron incluidos en el informe, que probablemente generará respuestas controvertidas de los gobiernos identificados, según destacó el diario The New York Times.

“Ha pasado mucho tiempo y la necesidad de actuar es urgente”, declaró el secretario de Estado Mike Pompeo en un informe de 200 páginas que analiza los registros de 46 países en el cumplimiento de los compromisos que asumieron para la restitución en 2009.

El informe debía publicarse en marzo, pero fue pospuesto debido a la pandemia de coronavirus y las preocupaciones de que podría alimentar el antisemitismo durante la crisis económica causada por el brote. Su lanzamiento después de un retraso de cuatro meses se produce debido a que la administración Trump ha detestado pelear con gobiernos conservadores europeos de los que está buscando apoyo en otras áreas.

La Organización Mundial de Restitución Judía (WJRO, por sus siglas en inglés), que trabaja para la restitución de la propiedad privada y la propiedad comunitaria judía confiscada durante el Holocausto, aplaudió el informe del Departamento de Estado. “Esto demuestra que los países europeos deben hacer más para proporcionar justicia a los sobrevivientes del Holocausto por sus pérdidas materiales”, resaltó la organización a través de su cuenta en Twitter.

Por su parte, el representante estadounidense Alcee L. Hastings, co-presidente de la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa (Comisión de Helsinki, Estados Unidos), también expresó su satisfacción por la declaración del gobierno norteamericano.

“Aplaudo a los funcionarios del Departamento de Estado en las embajadas de todo el mundo que han contribuido a informar sobre este tema complicado y profundamente convincente y el trabajo en curso de la Oficina de Asuntos del Holocausto”, expresó el funcionario en un comunicado.

Hastings dijo que “los asuntos cubiertos en este informe (restitución de propiedades comunales y religiosas, compensación por propiedad privada robada, propiedad legítima de obras de arte saqueadas y acceso a archivos) se encuentran entre los más desafiantes que hemos enfrentado”.

“Este informe no solo busca formas de abordar ‘uno de los robos organizados más grandes de la historia’, sino que también nos recuerda que estos robos fueron elementos esenciales del genocidio, privando a las víctimas de los mismos medios de supervivencia. Lo más importante, el informe demuestra que, con la voluntad política necesaria, se puede progresar incluso después del paso de mucho tiempo”, sostuvo.

En 2017, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Justicia para Sobrevivientes No Compensados, que requería que el Departamento de Estado presentara un informe único al Congreso para evaluar las leyes y políticas nacionales de los países relacionadas con la identificación, devolución o restitución para bienes incautados injustamente durante la era del Holocausto.

En julio de 2019, la Comisión de Helsinki organizó una sesión informativa sobre la verdad, la reconciliación y la curación, donde panelistas expertos revisaron las lecciones aprendidas y discutieron formas de sanar y reunificar sociedades divididas por guerra, genocidio, sistemas jerárquicos de valor humano y otras tragedias derivadas del nacionalismo extremo, racismo, antisemitismo y otras formas de discriminación étnica y religiosa.

Lo cierto es que el Congreso Judío de Europa (EJC, por sus siglas en inglés) destacó que “se han hecho progresos, pero todavía hay mucho por hacer en restitución”. “El EJC da la bienvenida al informe del Departamento de Estado destacando lo que los países europeos pueden hacer más para garantizar la justicia para los sobrevivientes”, subrayó la organización paraguas de los derechos de los judíos en Europa.