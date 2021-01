Holocausto. Chelsea de Inglaterra se sumó a la campaña de recordación de las víctimas del Holocausto

Itongadol.- El Chelsea, club que milita en la liga inglesa de fútbol, se sumó a los homenajes en el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto con un acto de recordación que se celebrará hoy antes del partido que jugará como local contra Wolverhampton.

“El compromiso de luchar contra el antiguo odio al antisemitismo es insuperable en el mundo del deporte. Estamos orgullosos de asociarnos con ellos para garantizar que las lecciones del pasado nunca se olviden”, transmitió el club inglés, que preside Roman Abramovich.

“Este miércoles, en el partido de local ante el Wolverhampton, el Chelsea Football Club conmemorará el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto con un homenaje a las víctimas”, transmitió el club en un comunicado.

El homenaje destacará las historias de 20 deportistas, 17 de ellos de ascendencia judía, que fueron asesinados a manos de los nazis. Estos atletas forman parte del colectivo ’49 Flames’, que se refiere a la cantidad de atletas olímpicos que fueron asesinados en los campos de concentración, trabajo y tránsito de los nazis durante el Holocausto.

El Día Internacional de Conmemoración del Holocausto 2021 se conmemorará con una exhibición de luces en el estadio del Chelsea. Frente a los jugadores y representantes del club, se leerán los nombres de los atletas asesinados, mientras figuras iluminan la oscuridad del estadio. Las historias de los atletas destacan que no se salvó ninguna parte de la sociedad, y el club continuará manteniendo su legado compartiendo sus historias para inspirar a las generaciones futuras.

Esta actividad se dará un año después de la inauguración de un gran mural en Stamford Bridge que representa a dos futbolistas judíos y un prisionero de guerra británico, que estuvieron cautivos en campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial; y de la exhibición virtual: ’49 Flames’ – Jewish Athletes and the Holocaust (Atletas judíos y el Holocausto). El Chelsea FC y el propietario del club, Roman Abramovich, le habían encargado al renombrado artista callejero británico-israelí Solomon Souza que creara los retratos a medida que aparecen en la campaña ’49 Flames’, con la contribución de las principales voces contra el antisemitismo de todo el mundo.

El club también lanzará el libro ’49 Flames’ (en la foto superior) utilizando los retratos para contar las historias de los atletas y tendrá las notables contribuciones de Roman Abramovich, el presidente de Israel Reuven Rivlin y Emma Hayes, entre otros. El libro estará disponible para reservar en Chelsea Megastore a partir del miércoles 27 de enero.

La exhibición y el libro ’49 Flames’ son parte de la campaña ‘Say No to Antisemitism’ (Di No al Antisemitismo) del Chelsea FC y están financiados por el propietario del club, Roman Abramovich.

Abramovich, quien destacó la campaña, ha contribuido con comentarios al libro: “Cuando llegué por primera vez al Chelsea, tenía dos ambiciones: crear equipos de clase mundial en la cancha; y asegurar que el club desempeñe un papel positivo en todas sus comunidades, utilizando el fútbol como un vehículo para inspirar e involucrar a las personas en los temas que importan”.

“Siempre ha sido importante para mí crear un club que sea acogedor para todos. Celebramos activamente nuestra diversidad cultural y religiosa y, a través del trabajo de la Fundación Chelsea, ofrecemos programas para promover la igualdad y abordar la discriminación en todo el mundo”.

“Sin embargo, con demasiada frecuencia se nos recuerda que hay más por hacer. Hace tres años, lanzamos la campaña ‘Say No to Antisemitism’. Estoy increíblemente orgulloso del progreso que hemos logrado y del impacto que hemos tenido desde que comenzamos, y estoy agradecido por todo el apoyo de los fanáticos del Chelsea que se han tomado esta campaña en serio”, añadió.

Esta exposición es la última iniciativa de nuestra campaña ‘Di No al Antisemitismo’ y cuenta la historia del Holocausto a través de atletas judíos de todo el mundo.

“Espero que estas historias sirvan como recordatorio de las atrocidades sufridas durante el Holocausto y también como inspiración para que hagamos todo lo posible para evitar que vuelvan a ocurrir”, sostuvo Abramovich.

“Todos podemos hacer algo para combatir la discriminación, en nuestro club, en nuestras comunidades y en el mundo que nos rodea. Con tu ayuda, el Chelsea puede desempeñar un papel de liderazgo y demostrar que somos un club abierto a todos”, concluyó.

El Congreso Judío Mundial (WJC, por sus siglas en inglés) aplaudió la campaña del Chelsea por el homenaje a las víctimas del Holocausto.