Historia secreta de la polémica por el funeral de un rabino de Nueva York, una víctima de COVID-19

Itongadol.- Cientos de judíos ortodoxos se reunieron el martes a la noche para el funeral de un rabino en Brooklyn, mostrando aparente desprecio por las pautas públicas de distanciamiento social. Luego el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, emitió un tuit en el que se dirigió a “la comunidad judía”, diciendo “ha pasado el tiempo de las advertencias” y anunciando que la policía arrestaría o emitiría citaciones a quienes se reunieran en grandes grupos.

Los líderes judíos y otros dijeron que el alcalde usó un lenguaje que apuntó directamente a toda la comunidad judía, que en general ha cumplido con las pautas de distanciamiento social.

El miércoles, de Blasio hizo caso a sus advertencias de la acción policial contra los infractores de distanciamiento social, pero expresó su remordimiento por el tono de sus tuits.

“Lamento si la forma en que lo dije de alguna manera le dio a la gente la sensación de ser tratado de manera incorrecta”, dijo.

Algunos se preguntan si la policía podría haber hecho más para detener la procesión pública antes de que la multitud creciera a cientos o miles.

El comisionado de policía Dermot Shea reconoció en una conferencia de prensa el miércoles que los miembros de su departamento estaban en contacto con los líderes de la comunidad jasídica para discutir “qué hacer en ese lugar” antes del funeral. Ese contacto, dijo, llegó “a los pocos minutos” de la muerte del rabino.

“Se pusieron en marcha planes, se puso en marcha un detalle… se pusieron en marcha planes de contingencia, se detallaron varios oficiales en el improbable caso de que llegaran grandes cantidades y pensamos que era una posibilidad”, dijo Shea. “Pero creo absolutamente que hemos sido bastante consistentes, señor Alcalde dijo que no habrá reuniones en la ciudad de Nueva York como las que vimos anoche”, completó.

Cuando se le pidió más detalles sobre los planes realizados por la policía con los líderes de la comunidad local, una portavoz se negó a comentar más allá de las declaraciones de Shea en la conferencia de prensa.

En un comunicado distribuido a los periodistas, Jacob Mertz, un portavoz de la congregación que organizó el funeral, explicó que los organizadores cerraron las calles para el funeral para permitir que los dolientes participaran mientras seguían las pautas de distanciamiento social.

“Desafortunadamente, esto no funcionó, y la policía tuvo que dispersar a las multitudes”, indicó en el comunicado. “Notaremos que todos siguieron las órdenes de los oficiales de policía y la gran mayoría llevaba máscaras. Sin embargo, la confusión y el caos llevaron a escenas de grandes multitudes. Entendemos la frustración del alcalde Bill de Blasio y su discurso en contra de la reunión. Como se dijo, pensamos que la procesión estaba de acuerdo con las reglas, y nos disculpamos porque resultó lo contrario”, transmitió.

Mertz no se refirió a si el Departamento de Policía de Nueva York estuvo involucrado en los cierres de calles, pero una portavoz del Ayuntamiento dijo al New York Post que no se emitieron permisos para el funeral.

David Greenfield, ex miembro del Consejo de la Ciudad y CEO del Consejo Metropolitano sobre la Pobreza Judía, señaló en Twitter que la policía “quería trabajar con la sinagoga jasídica por respeto a su venerado (y conocido) rabino, por lo que literalmente establecieron barricadas en las calles para este ‘funeral socialmente distante’ “.

“La sinagoga jasídica quería honrar a su santo rabino, así que idearon un plan equivocado para un funeral público al aire libre ‘socialmente distante’. Estaban tan convencidos de que podían lograr esto que coordinaron con la policía de Nueva York e incluso entregaron máscaras”, precisó.

Una cuenta de Twitter llamada Sede de Satmar, pero no se sabe que esté afiliada a ningún órgano oficial de la comunidad jasídica de Satmar en Williamsburg, dijo que la policía había aprobado el funeral y ayudó a coordinar la procesión.

“Este funeral fue originalmente aprobado y realmente organizado por policía de Nueva York 2 horas antes de que comenzara”, indicaron .

Los videos publicados en Twitter mostraban a la policía diciéndoles a los dolientes por un altavoz que salieran de la calle a la acera.

“Todo el mundo se va a casa, está terminado, va a haber tráfico bajando por la calle”, dijo un oficial de policía en un video publicado por Reuven Blau, un reportero del medio local The City.

Otro video publicado por Blau mostró barreras policiales en el fondo, lo que sugiere que los oficiales habían ayudado a cerrar la calle para el funeral.

La ceremonia, que se organizó a toda prisa de acuerdo con la costumbre judía después de que el rabino Jaim Mertz muriera el martes por la tarde, se publicitó en un póster realizado por la sinagoga del rabino, Tolath Yaakov.